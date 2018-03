Le qualità indispensabili per una crema corpo profumata? Deve essere super idratante, capace di regalare una pelle liscia e vellutata, ma deve anche lasciare addosso, per tutta la giornata, una piacevole ed esclusiva fragranza, percettibile solo a chi si avvicina. Una coccola, insomma, per se stesse, da concedersi dopo la doccia mattutina o dopo un bagno rilassante. Ecco le migliori della Primavera 2018.

1. Twilly d’Hermès

Pensato da Christine Nagel per ragazze libere che sanno realizzare i propri sogni, nuotare contro il tempo e imporre il proprio ritmo, la lozione Moisturizing Body è ad assorbimento rapido. Tre materie classiche – zenzero, tuberosa e sandalo – vengono reinterpretate, trasformandosi in grinta impetuosa, conturbante attrazione, passionalità da scoprire (49 euro).

2. Hibiscus Palm di Aerin Lauder

Riccamente lussuosa, la crema per il corpo Hibiscus Palm di Aerin Lauder regala alla pelle la corretta idratazione per ammorbidire e aiutare a rivitalizzare l’aspetto. La pelle è rinfrescata e delicatamente profumata. Gli accordi di Lotus Flower e Hibiscus Palm si mescolano con Ylang e zenzero esotico. Il Frangipani si fonde con un cuore di fragranti fiori bianchi, avvolto nel calore vellutato di latte di cocco, vaniglia e muschio (53 euro).

3. Baccarat Rouge di Maison Francis Kurkdjian

La crema per il corpo di Maison Francis Kurkdjian è profumata con il caratteristico profumo “Baccarat Rouge 540” della griffe: un omaggio al celebre creatore di oggetti in vetro, intriso di ricco legno di cedro, zafferano speziato e Jasmine floreale per un equilibrio dolce e caldo che il brand descrive come “alchimia poetica”. L’estratto di burro di karitè idratante lascia la pelle liscia come la seta (55 euro su Net-a-Porter.com).

4. L’Eau d’Ambre Extreme de L’Artisan Parfumeur

Un viaggio nell’opulenza degli anni Trenta, tra le fragranze di pellicce, vapori orientali, onde di ambra e spezie dorate. La lozione per il corpo si fonde deliziosamente sulla pelle, lasciandola liscia e luminosa. Contiene un concentrato di vitamina E senza parabeni o siliconi. Può essere indossato da solo o in aggiunta al profumo per intensificare la fragranza (33 euro).

5. J’Adore di Dior

La crema sublimatrice, intensamente nutriente, è arricchita con Nettare di Cotone ed Estratti di Viola del Pensiero per nutrire e idratare la pelle tutto il giorno. Procura una morbidezza e una luminosità immediata grazie ai pigmenti madreperlati ultra fini. Generosamente profumata, restituisce alla pelle tutta l’intensità del bouquet floreale di J’Adore (78 euro circa).

6. Coco Mademoiselle di Chanel

Un’emulsione idratante per il corpo dalle note fresche e moderne della fragranza Coco Mademoiselle: una consistenza fluida ed estremamente fine, che si fonde delicatamente sulla pelle, lasciandola morbida e setosa. Un gesto ideale per ravvivare il ricordo di questo fresco-orientale. La crema idratante per il corpo dalle note fresche e moderne della fragranza, in cui si rivelano le note vivaci dell’arancia, la trasparenza della rosa e l’eleganza del patchouli (48 euro).

7. Balsamo Corpo alla Mandorla di L’Occitane

Una texture ricca e super golosa: un totale stato di relax rilasciato da questo trattamento cocoon che dona nuova vita alla pelle, lasciandola liscia come quella di un bambino e profumata da un aroma equilibrato e romantico di ambra, mandorle dolci e fresia. Il packaging verde oliva rende omaggio al frutto della mandorla ed è pratico da portare ovunque, per trovare quei 5 minuti da dedicare a sé stessi anche in viaggio (28 euro).

8. La Tulipe di Byredo

Una lozione per il corpo gentilmente profumata che procura l’umidità ottimale e lascia la pelle morbida, liscia e luminosa. Fresco, fiorito, verde, La Tulipe nasce dall’idea del tulipano, un fiore che evoca l’immagine dei giardini bagnati dalla rugiada del mattino oltre a essere uno dei primi fiori della stagione a sbocciare (47 euro circa).

9. Dolce di Dolce & Gabbana

Dolce Body Lotion ha un’armonia delicata e femminile di fiori bianchi, introdotta dalla freschezza cremosa delle foglie di Neroli e caratterizzata dall’Amaryllis bianco. La fragranza apre con un’esplosione fresca e luminosa di foglie di Neroli e fiore di Papaia, che si trasformano in un bouquet fiorito nel cuore del profumo: qui le note acquose della Ninfea Bianca insieme a quelle più lievi del Narciso Bianco si mescolano delicatamente alla ricca corposità dell’Amaryllis Bianco (43 euro circa).

10. Burro corpo di Yes To Carrots

Appartenente alla premiata gamma di prodotti di bellezza naturali Yes To, una linea biologica che utilizza le naturali proprietà di frutta e verdura, Yes To Carrots è ricca di ingredienti naturali e Beta-Carotene, ideali per la cura delle pelli normali e secche. Senza parabeni, non aggressivi e naturali almeno al 95% (13,99 euro su Asos.com)