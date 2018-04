La crema snellente è un prodotto da applicare sulla pelle per ridurre l’accumulo di grasso in eccesso nel tessuto adiposo; funziona solo a livello superficiale, poiché contrasta disagi estetici comuni come accumuli di cellulite.

Anche se per ottenere migliori risultati è importante alimentarsi in maniera corretta, evitando cibi grassi, e praticare una buona dose di attività fisica, le numerose creme snellenti, davvero efficaci, possono aiutare a perdere qualche centimetro. Scopriamo come funzionano e quali sono i 7 best of della redazione.

Leggi anche: Le creme rassodanti per il corpo | La crema all’acido glicolico, azione ed efficacia

Creme snellenti: azione

A causa della ritenzione di liquidi , si accumula il grasso in alcune zone del corpo e provoca questo brutto effetto. In linea di massima le zone più colpite sono le cosce e il sedere, insieme ai fianchi e alle braccia. Le migliori creme snellenti per porre fine agli inestetismi della cellulite devono contenere alcuni ingredienti specifici.

, si accumula il grasso in alcune zone del corpo e provoca questo brutto effetto. In linea di massima le zone più colpite sono le cosce e il sedere, insieme ai fianchi e alle braccia. Le migliori creme snellenti per porre fine agli inestetismi della cellulite devono contenere alcuni ingredienti specifici. Il funzionamento delle creme snellenti, infatti, si basa sui principi attivi contenuti nei vari preparati: si tratta solitamente di prodotti di origine naturale, come ad esempio la ben nota caffeina, che permettono di velocizzare i processi vitali delle cellule e aumentano così il consumo di grassi, aiutando a contrastare l’accumulo adiposo sulla pelle. Alghe, bava di lumaca, veleno d’api sono solo alcune dei nuovi ingredienti che aiutano a combattere il tanto temuto effetto yo-yo.

Crema snellente: quale scegliere?

1. Shiseido Super Slimmer Reducer

Gel crema, estremamente idratante, ideale per definire la silhouette e ridurre la visibilità della cellulite. Oltre ad assicurare un visibile e concentrato effetto snellente, previene l’eccessivo accumulo di grasso nelle zone più soggette a cambiamenti di volume, riduce la visibilità della cellulite e della pelle a buccia d’arancia e recupera la compattezza del tessuto (52 euro circa).

2. Sisley Phyto-Svelt Global

Trattamento rimodellante intensivo anti-cellulite per un’azione globale sulla cellulite e sui cuscinetti. I fianchi, le cosce e l’addome sono visibilmente più snelli, il corpo è come rimodellato e la silhouette più snella (150 euro).

3. Lierac Body-Slim

Frutto della cosmetica d’ibridazione, il complesso Morpho 4D è composto dal dipeptide NGF (fattore di crescita nervosa) un messaggero cellulare in grado di riattivare il metabolismo cellulare in tutti gli strati della pelle, dal WTB SYSTEM e dal complesso caffeina attiva (40 euro).

4. Clarins Body Fit

Riduce la visibilità dei cuscinetti, affina, rimodella immediatamente e ridisegna la silhouette. Nato dalla Ricerca Clarins, l’estratto di foglia di cotogno agisce sui 3 principali fattori all’origine della visibilità dei cuscinetti per una silhouette visibilmente affinata (da 50 a 72 euro).

5. BodyPoint Crema Corpo Anticellulite e Snellente

La formulazione cosmetica favorisce la riduzione degli accumuli adiposi localizzati, riduce visibilmente gli inestetismi della cellulite, eliminando l’effetto della pelle a buccia d’arancia e prevenendone la ricomparsa nel tempo (20 euro).

6. Collistar Crema Snellente

Formula multi-attiva: snellente, rassodante, perfezionatrice. Punto di forza l’inedita combinazione di due sostanze utilizzate per la prima volta in un trattamento corpo: Ganoderma lucidum, ricompattante e levigante e Alga spirulina italiana studiata in collaborazione con l’Università di Siena, rimodellante, tonificante e detox (52 euro).

7. Somatoline Crema Snellente 7 notti

Formula in crema, contenente BioSlim7-complex™, un complesso ricco in attivi specifici ad elevata concentrazione che svolge una tripla azione snellente: lipolitica, drenante e anti-stoccaggio. La texture in crema favorisce il massaggio e, grazie all’argilla bianca e al burro di karité, rende la pelle più nutrita e levigata (52 euro circa).