Colori pastello, delicate fantasie floreali ma anche geometrie decise e effetti minimal: le decorazioni unghie per la Primavera-Estate 2018, sono tante e tutte di tendenza. Vi basterà utilizzare gli smalti più in voga e prendere spunto dalla nail art vista sulle passerelle delle sfilate e dalle idee dei professionisti.

Per mani sempre in primo piano ecco 5 decorazioni unghie per la bella stagione scelte dalla redazione.

Minimal. Linee, geometrie ma anche french manicure da declinare rigorosamente in bianco e nero per un design adatto a qualsiasi look.

Floreale. È primavera: come celebrare al meglio il ritorno dei colori nella natura se non con nail art ispirate ai fiori? Se una fantasia all-over vi sembra eccessiva, potete sempre utilizzare uno smalto colorato su tutte le unghie e decorare con un dettaglio floreale solo su una o due dita.

Tinte pastello. Le tinte pastello sono di tendenza anche nella nail art questa stagione. Il nostro consiglio? Divertitevi ad alternare le tinte pastello classiche (giallo, lilla, rosa, verde) sulle unghie della stessa mano.

Colori vitaminici. Per l’estate che verrà non possono mancare le tinte vitaminiche ispirate alla frutta di stagione, che ispirano energia e allegria solo a guardarle!

Bagliori metallici. Non possono infine mancare i bagliori metallici, perfetti per completare i vostri sparkly look serali.