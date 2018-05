La dieta alcalina, detta anche dieta acido-base, è stata inventata dal naturopata Robert O. Young e si basa sulla convinzione che alcuni cibi influenzino il pH dei fluidi corporei e dell’organismo rendendolo troppo acido. In questo caso, per ristabilire l’equilibrio, sarebbe necessario introdurre alimenti alcalini.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dieta alcalina, se è una dieta dimagrante utile per perdere peso, i consigli, gli alimenti da privilegiare e un menu d’esempio.

Dieta alcalina: i consigli

Il primo consiglio della nostra redazione è quello di non intraprendere la dieta alcalina (e in generale nessun regime alimentare particolare) senza il consiglio e il supporto di un medico. Per restare in salute come per dimagrire davvero, infatti, la cosa migliore è rivolgersi a un nutrizionista che potrà creare una dieta personalizzata.

In particolare, la dieta alcalina non è un’alimentazione varia, salutare ed equilibrata, perché tende a privilegiare alcuni cibi e a escluderne altri che sono comunque importanti per l’apporto nutritivo. Di seguito, a puro scopo informativo, potrete scoprire come funziona la dieta alcalina.

Dieta alcalina: gli alimenti da privilegiare

In generale, questa dieta predilige verdure crude e vieta grano, carne e formaggi. Vediamo un elenco di cibi Sì e cibi No nella dieta alcalina. Si deve aumentare il consumo di:

Verdure, specialmente quella a foglia verde, cetrioli e cipolle

Tuberi

Frutta, specialmente l’uva

Frutta secca, in particolare le mandorle

Cereali integrali, meglio se privi di glutine

Evitare di mangiare invece:

Carne

Latte e latticini

Uova

Farine raffinate e derivati

Sale bianco

Zucchero raffinato

Cacao

Caffè

Tè nero

Bevande gassate

Alcolici

Menu dieta alcalina

Ecco un menu d’esempio di dieta alcalina:

Colazione : un bicchiere di acqua con mezzo limone spremuto, un tè verde, un frutto.

: un bicchiere di acqua con mezzo limone spremuto, un tè verde, un frutto. Spuntino di metà mattina : un frutto o alcune carote o ancora un centrifugato di frutta e verdura.

: un frutto o alcune carote o ancora un centrifugato di frutta e verdura. Pranzo : insalata di quinoa e verdure condita con olio extravergine d’oliva a crudo.

: insalata di quinoa e verdure condita con olio extravergine d’oliva a crudo. Spuntino di metà pomeriggio : un frutto, una manciata di frutta secca o una spremuta d’arancia.

: un frutto, una manciata di frutta secca o una spremuta d’arancia. Cena: una fetta di salmone alla griglia con verdure, conditi con olio extravergine d’oliva a crudo.

