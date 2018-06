La dieta per sgonfiarsi velocemente è utile quando si vuole non solo dimagrire, ma anche perdere liquidi e gonfiore in eccesso, che spesso fanno apparire più grasse di quanto non si sia! Quando si inizia una dieta dimagrante, del resto, i primi chili che vengono eliminati sono liquidi, gas e tossine che si accumulano a causa di un’errata alimentazione e una vita sedentaria.

Se volete sgonfiare la pancia rapidamente, magari per una cerimonia o un appuntamento importante nel weekend per il quale desiderate assolutamente rientrare nel vostro paio di jeans preferiti, è importante bere molta acqua, eliminare i cibi grassi, scegliere frutta e verdura di stagione e abbandonare le abitudini sedentarie.

Naturalmente, stiamo parlando di consigli adatti a chi è in perfetta salute e vuole cercare di eliminare un po’ di gonfiore, non di una dieta dimagrante drastica. Per dimagrire, infatti, è necessario sempre chiedere un parere al dietologo o al nutrizionista, senza cedere alla facile tentazione della dieta fai da te.

Vediamo, allora, a puro scopo informativo, le regole della dieta per gonfiarsi velocemente, con un menu d’esempio, da seguire al massimo per una settimana e sotto controllo medico.

Dieta per sgonfiarsi velocemente: consigli

Acqua e limone al mattino . Per iniziare bene la giornata depurandosi l’ideale è bere un bicchiere di acqua tiepida con il succo di mezzo limone spremuto.

. Per iniziare bene la giornata depurandosi l’ideale è bere un bicchiere di acqua tiepida con il succo di mezzo limone spremuto. Bere tanta acqua . Per sgonfiarsi, depurarsi e scongiurare la ritenzione idrica è importante bere da 1 e ½ a 2 litri di acqua iposodica al giorno, anche sotto forma di tè e tisane.

. Per sgonfiarsi, depurarsi e scongiurare la ritenzione idrica è importante bere da 1 e ½ a 2 litri di acqua iposodica al giorno, anche sotto forma di tè e tisane. Tisane drenanti . Le tisane drenanti sono molto utili per eliminare il gonfiore. Tarassaco, betulla, semi di finocchio ma anche tè verde sono le varietà da preferire, anche mescolate tra loro.

. Le tisane drenanti sono molto utili per eliminare il gonfiore. Tarassaco, betulla, semi di finocchio ma anche tè verde sono le varietà da preferire, anche mescolate tra loro. Preferire proteine magre . Durante la dieta sgonfiante è importante fornire la giusta dose di proteine al corpo che aiuta a bruciare calorie, ma è meglio preferire carni, formaggi e pesci magri.

. Durante la dieta sgonfiante è importante fornire la giusta dose di proteine al corpo che aiuta a bruciare calorie, ma è meglio preferire carni, formaggi e pesci magri. Limitare i carboidrati . Meglio limitare i carboidrati ad alto indice glicemico, quindi pasta e pane bianchi, preferendo quelli integrali.

. Meglio limitare i carboidrati ad alto indice glicemico, quindi pasta e pane bianchi, preferendo quelli integrali. Cosa evitare . Al bando dolci, cibo “spazzatura”, prodotti industriali e confezionati, nonché alcol e bibite gassate o zuccherate, che sono tra i cibi che provocano gonfiore da evitare.

. Al bando dolci, cibo “spazzatura”, prodotti industriali e confezionati, nonché alcol e bibite gassate o zuccherate, che sono tra i cibi che provocano gonfiore da evitare. Mangiare con calma . Fondamentale mangiare con calma, masticando a lungo ogni boccone per facilitare la digestione e limitare l’aria ingerita.

. Fondamentale mangiare con calma, masticando a lungo ogni boccone per facilitare la digestione e limitare l’aria ingerita. Scegliere frutta e verdure anti-gonfiore. Tra i cibi da mettere nel piatto ci sono anche quelli anti-gonfiore: finocchi, verdure a foglia verde, asparagi, cetrioli, insalata, pomodoro e barbabietola, e poi tra la frutta mele, ananas e mirtilli.

Dieta per sgonfiarsi velocemente: un esempio di menu