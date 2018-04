Un regime ipocalorico e iperproteico che assicura un notevole dimagrimento in poco tempo: parliamo della dieta Plank. Lo schema alimentare proposto da questo tipo di dieta è simile a quello ideato da Pierre Dukan, in quanto si basa principalmente sulle proteine, eliminando carboidrati e fibre.

Come prima cosa, dunque, è bene tenere presente che si tratta di un tipo di dieta sbilanciata e che proprio per questo motivo ha attirato su di sé molte critiche. Sostanzialmente, il regime alimentare proposto spinge l’organismo a mettere in moto solo il metabolismo proteico, per consumare energia e quindi dimagrire in fretta. L’obiettivo promesso? Perdere 9 kg in sole due settimane.

Di contro, però, la dieta Plank rischia di affaticare il fegato e, dato il grande consumo di uova che prevede, può avere effetti negativi anche sul colesterolo, mettendo a repentaglio il sistema cardiovascolare.

Ciò detto, ecco da vicino il menu proposto e i cibi da evitare.

Menu settimanale

La dieta Plank vieta tassativamente l’uso di condimenti, di dolcificanti come lo zucchero, oltre che il consumo di alcol e bevande gassate.

Lo schema settimanale è molto rigido e va ripetuto due volte, dunque per due settimane.

Ecco cosa prevede.

Primo giorno

Colazione : caffè senza zucchero

: caffè senza zucchero Pranzo : due uova sode e spinaci (poco salati)

: due uova sode e spinaci (poco salati) Cena: una bistecca grande alla griglia, accompagnata da un contorno di insalata di lattuga e sedano

Secondo giorno

Colazione : caffè senza zucchero ed un panino piccolo

: caffè senza zucchero ed un panino piccolo Pranzo : bistecca grande, insalata e frutta a scelta

: bistecca grande, insalata e frutta a scelta Cena: prosciutto cotto (senza limitazioni di quantità)

Terzo giorno

Colazione : caffè senza zucchero ed un panino piccolo

: caffè senza zucchero ed un panino piccolo Pranzo : due uova sode, insalata e pomodori

: due uova sode, insalata e pomodori Cena: prosciutto cotto e insalata

Quarto giorno

Colazione : caffè senza zucchero e un panino piccolo

: caffè senza zucchero e un panino piccolo Pranzo : un uovo sodo, carote (crude o cotte), formaggio svizzero

: un uovo sodo, carote (crude o cotte), formaggio svizzero Cena: frutta a scelta e yogurt magro

Quinto giorno

Colazione : caffè senza zucchero e carote condite con limone;

: caffè senza zucchero e carote condite con limone; Pranzo : pesce al vapore e pomodori

: pesce al vapore e pomodori Cena: bistecca e insalata

Sesto giorno

Colazione : caffè senza zucchero e un panino piccolo;

: caffè senza zucchero e un panino piccolo; Pranzo : pollo alla griglia

: pollo alla griglia Cena: due uova sode con carote

Settimo giorno

Colazione : tè con succo di limone;

: tè con succo di limone; Pranzo : bistecca alla griglia, frutta

: bistecca alla griglia, frutta Cena: pasto libero

