Si chiama Cool Wave la nuova collezione Dior Make-up Estate 2018 pop e romantica: esplorando il contrasto tra sfumature cristalline di blu e tonalità euforiche, la linea trae ispirazione dall’acqua e dai suoi riflessi, evocando il sole e i suoi raggi luminosi. Lo sguardo si veste nello spettro cromatico dei toni blu e marroni dell’estate indiana. Le labbra vengono valorizzate con un plumper dai riflessi blu ghiaccio, mentre le unghie risplendono di colori vivaci ed estivi.

“La nuova collezione può essere paragonata al tuffo di un corpo incandescente nell’acqua fresca. Le formule dall’effetto cooling, impreziosite dalle nuance vivaci, si fondono sulla pelle abbronzata dal sole”, ha spiegato Peter Philips, direttore della creazione e dell’immagine del Make-up Dior.

Le tonalità calde sono rinfrescate da colori freddi, lo sguardo viene enfatizzato da smokey blu laguna o marrone sabbia, le labbra si illuminano grazie a un plumper dalla brillantezza specchio e con tinte labbra iperpigmentate, il colorito si veste di un’abbronzatura luminosa e le unghie risplendono di colori accesi. Volete sapere tutto sulla collezione Dior Make-up Estate 2018? Prendete carta e penna, ecco i prodotti, le novità, i colori e 5 must have per cui le beauty addicted impazziranno.

Dior Make-up Estate 2018: colori

Color Juice , la nuova collezione di Dior Addict Lip Tattoo,trae ispirazione da quattro frutti vitaminici: l’anguria, il litchi, il mirtillo rosso e l’arancia. La tonalità Litchi 341, un rosa aranciato delicato, è perfetto per le labbra chiare, mentre la nuance Orange 641, piena di energia, fa perdere la testa alle donne dal colorito dorato. Le varianti Watermelon 551 e Cranberry 571, rispettivamente un rosa corallo acceso e un legno di rosa ultra-luminoso, sono invece adatte a qualsiasi incarnato.

, la nuova collezione di Dior Addict Lip Tattoo,trae ispirazione da quattro frutti vitaminici: l’anguria, il litchi, il mirtillo rosso e l’arancia. La tonalità Litchi 341, un rosa aranciato delicato, è perfetto per le labbra chiare, mentre la nuance Orange 641, piena di energia, fa perdere la testa alle donne dal colorito dorato. Le varianti Watermelon 551 e Cranberry 571, rispettivamente un rosa corallo acceso e un legno di rosa ultra-luminoso, sono invece adatte a qualsiasi incarnato. Diorshow Cooling Stick è declinato in tre tonalità luminose e imprescindibili: una seducente versione bronzo, una preziosa variante dorata e un’innocente proposta in rosa.

è declinato in tre tonalità luminose e imprescindibili: una seducente versione bronzo, una preziosa variante dorata e un’innocente proposta in rosa. La palette 5 Couleurs Cool Wave è declinata in due versioni ideali per l’abbronzatura estiva: 367 Cool Down, con il suo spettro cromatico di turchese, blu notte, azzurro pastello e blu denim, è una ventata di freschezza; 597 Heat Up svela un ventaglio solare di toni marrone, corallo e nude luminoso.

è declinata in due versioni ideali per l’abbronzatura estiva: 367 Cool Down, con il suo spettro cromatico di turchese, blu notte, azzurro pastello e blu denim, è una ventata di freschezza; 597 Heat Up svela un ventaglio solare di toni marrone, corallo e nude luminoso. Pow, Wizz, Splash, Blop sono le quattro nuove nuance di Dior Vernis (torride tonalità arancio e corallo, blu denim o azzurro piscina), arricchite da un cuore madreperlato che cattura i raggi del sole.

(torride tonalità arancio e corallo, blu denim o azzurro piscina), arricchite da un cuore madreperlato che cattura i raggi del sole. La polvere Diorskin Mineral Nude Bronze è declinata in 6 radiose tonalità. Disponibile in nuance dorate e rosate, si adatta a tutte le intensità e a tutti i toni della pelle.

Dior Make-up Estate 2018: 5 must-have

1. Dior Addict Lip Tattoo

La prima tinta labbra Dior effetto tatuaggio temporaneo declinata in tonalità naturali che spaziano dal beige al color lampone, passando attraverso il corallo. La formula già collaudata rimane immutata: una tinta labbra confortevole, dal finish no transfer e a lunga tenuta che si fonde con le labbra qualche secondo dopo l’applicazione, per un risultato effetto tatuaggio temporaneo e una sensazione labbra nude (33 euro circa).

2. Diorshow Cooling Stick

Ombretto in stick ricco d’acqua per una sensazione di freschezza immediata e un colore uniforme effetto bagnato. Con la sua formula contenente oltre il 40% d’acqua, dona una sensazione di freschezza. Un vero e proprio sublimatore di bellezza waterproof, ma anche un alleato affidabile per illuminare lo sguardo stanco e risvegliare le palpebre (30 euro circa).

3. 5 Couleurs Cool Wave

Molteplici texture racchiuse in un unico scrigno, per truccare la palpebra con un gioco di sovrapposizioni. Il savoir-faire dei laboratori Dior ha permesso di giungere a un estremo livello di fedeltà del colore: il finish sulle palpebre ha la medesima intensità del colore percepito nella palette. I pigmenti vengono compattati in polvere mediante dei leganti, per ricreare una sensazione cremosa al tatto (60 euro circa).

4. Dior Vernis Cool Wave

Resine “Gel Coat” dalla purezza estrema associate a un tecno-polimero trasformano ogni strato di smalto in una pellicola liscia e brillante come il vetro. Arricchito con silicio di origine organica, rinforza la superficie dell’unghia per una tenuta ottimale. Il tecno-polimero consente una fusione perfetta tra smalto e unghia (27 euro circa).

5. Diorskin Mineral Nude Bronze

Nell’ottica di un look nude, Dior ha sviluppato una terra effetto bonne mine che intensifica l’azione della luce sul viso. La sua formula ricca di minerali garantisce un risultato unico, ravvivando il colorito e donando un aspetto baciato dal sole luminoso e naturale. Questa polvere solare con minerali dorati o rosati cattura la luce e ricrea un effetto abbronzato incredibilmente naturale (44 euro circa).