I disegni unghie per la bella stagione prendono ispirazione dalla natura che torna al suo colorato splendore, ma anche dalle idee dei professionisti più amati della nail art: per questo la redazione ha selezionato 4 idee da copiare per la Primavera-Estate 2018.

Dalle linee geometriche al lettering, passando per i soggetti più creativi, ecco i disegni da sfoggiare con l’arrivo della bella stagione.

Leggi anche Unghie gel: i consigli per la french manicure della Primavera 2018

Lettering. Per una nail art all’insegna del: “Woman Power”, vi basterà copiare la proposta di Miss Pop. Un disegno unghie dedicato a vere femministe e per tutte coloro che vogliono mandare un messaggio forte e chiaro: evviva il girl power.

Fiori. Inutile dire che, con la primavera, sulle unghie possono sbocciare una miriade di fiori e fiorellini, ma spuntare anche frutti deliziosi come le ciliegie, le fragole, i limoni o le angurie. Nail art allegra e colorata, da evitare però in contesti troppo sofisticati o professionali.

Ali di farfalle. Ancora un’ispirazione che arriva dalle meraviglie della natura: dalla California ecco la proposta di Chelsea Queen, che riproduce il complesso e affascinante disegno delle ali di una farfalla sulle unghie. In base ai colori scelti, può essere adatto a tutte le occasioni (o quasi).

Minimal. Infine, una proposta minimal declinata da Alicia Torello con uno smalto glitter che regala carattere e non fa decisamente passare inosservate. Un design elegante, per le serate più glam.