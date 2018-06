Con la bella stagione si fa pressante la voglia di scoprire le gambe e le spalle e rinunciare il più possibile al make-up pesante, ma non sempre è possibile andare al mare o in piscina dove scurire la carnagione, per questo motivo doccia o lettino solare sembrano un’ottima alternativa: ma dopo quante lampade si vede l’abbronzatura?

Le ricerche scientifiche consigliano di utilizzare l’abbronzatura artificiale con prudenza e parsimonia: secondo uno studio dell’International Agency for Research on Cancer, le lampade abbronzanti sarebbero associate a un rischio maggiore di tumori cutanei tra coloro che ne han fatto uso tra l’adolescenza e i 30 anni, perché i raggi UVA emessi favoriscono la comparsa di danni cellulari (a loro volta predisponenti ai tumori cutanei) e sono responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle.

Tempi di esposizione alle lampade solari

Le lampade Uv fluorescenti , costituite da tubi fluorescenti emettono Uva e una piccola percentuale di Uvb. Per questo i tempi di esposizione sono più ridotti: da 6 a 12 minuti circa.

, costituite da tubi fluorescenti emettono Uva e una piccola percentuale di Uvb. Per questo i tempi di esposizione sono più ridotti: da 6 a 12 minuti circa. Le lampade Uva ad alta pressione , con un filtro blu scuro che modifica i raggi vengono utilizzate in lampade per il viso e lettini. Trasmettono solo radiazioni Uva ma ad alta intensità (questa intensità può anche essere da 5 a 10 volte superiore al valore massimo di quella solare presente alla nostra latitudine). I tempi di esposizione vanno da 15 minuti per il viso a 20 per il lettino.

, con un filtro blu scuro che modifica i raggi vengono utilizzate in lampade per il viso e lettini. Trasmettono solo radiazioni Uva ma ad alta intensità (questa intensità può anche essere da 5 a 10 volte superiore al valore massimo di quella solare presente alla nostra latitudine). I tempi di esposizione vanno da 15 minuti per il viso a 20 per il lettino. I dermatologi consigliano di limitare il più possibile tutti i trattamenti estetici che utilizzano radiazioni Uv; in ogni caso andrebbero preferite le lampade che emettono uno spettro simile a quello del sole, quindi non solo raggi Uva ma anche Uvb (lampade UV fluorescenti).Queste lampade non sono, però, molto diffuse perché consentono di abbronzarsi solo dopo una decina di sedute , mentre di solito il cliente preferisce ottenere e vedere il colorito scuro rapidamente, in una o due sedute.

Le lampade di ultima generazione spesso sono troppo potenti, poiché si vuole constatare immediatamente l'avvenuta abbronzatura e soddisfare la vista del cliente.

Consigli per abbronzarsi in sicurezza