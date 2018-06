Tatuaggi viso? Ci vuole un bel coraggio… eppure negli ultimi anni sono sempre più in voga, non solo tra i rapper. Nessuna zona è più visibile del volto, e il significato dei tatuaggi e diverso a seconda della provenienza geografica: se per noi segnare il corpo è una scelta estetica, per le culture indigene che era simbolo di leadership, di alto rango sociale e di potere.

Ci sono tantissime possibilità per decorare la zona; basta fare una ricerca per trovare la giusta ispirazione. La cosa importante da ricordare è che i tatuaggi viso sono permanenti e guance, fronte, collo e mento sono bene in vista, quindi è indispensabile riflettere bene prima di decidere.

Certo è che anche in Italia la richiesta dei tatuaggi negli ultimi tempi è aumentata: secondo l’Istituto superiore di sanità ci sono 7 milioni di tatuati, il 13% della popolazione dai 12 anni in su, tanto che l’Istat ha messo la voce “tatuaggi” nel suo paniere.

I punti più in voga? Scopriamolo in questa breve rassegna.