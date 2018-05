Stampe floreali e colori freschi e romantici per la nuova collaborazione nel mondo del make-up: anche per l’estate 2018 la maison fondata dal celeberrimo truccatore François Nars si rivolge a un partner d’eccellenza come Erdem Moralioglu. Lo stilista canadese declina la sua vena nostalgica e sognante nel mondo beauty attraverso la limited edition Erdem for Nars Strange Flowers Collection.

Leggi anche: Karl Lagerfeld+Model Co, la nuova linea make-up | Fenty Beauty, la linea make-up di Rihanna

“È stato davvero interessante esplorare questa collaborazione con Nars e vedere quanto lontano potevamo spingerci attraverso colori e texture, è stato affascinante sviluppare nuovi pigmenti e palette così come i prodotti stessi”, ha raccontato Erdem.

Intensa ed eterna, la collezione make-up si gioca tutta su una tavolozza di colori dai toni audaci e puri per viso, occhi e labbra. Due le novità assolute: la prima Lip Powder Palette e la Mattifying Blotting Paper di Nars. La capsule collection si compone di 13 pezzi ed è raccolta in un sofisticato packaging soft-touch realizzato in uno dei tre pattern floreali creati per l’occasione da Erdem.

Scopriamo prodotti, caratteristiche e prezzi della nuova linea di trucco già in vendita da Rinascente Tritone e da Sephora (da giugno).

Lipstick Erdem for Nars Strange Flowers Collection: sei le nuove nuove tonalità che colorano le labbra di nuance luminose e intense che spaziano dal nude ad un audace viola scuro (27 euro).

Blush Erdem for Nars Strange Flowers Collection: un prodotto setoso dal finish perlato e luminoso, modulabile nell’intensità. Disponibile in due tonalità (32 euro).

Eyeshadow Palettes Erdem for Nars Strange Flowers Collection: due le palette composte di 6 tonalità altamente pigmentate e matt per un colore intenso. Da applicare in modo leggero o deciso per un effetto più drammatico (39 euro).

Lip Powder Palette Erdem for Nars Strange Flowers Collection: la nuova palette include un primer in crema e un lip brush ad alta precisione per colorare le labbra in quattro delicate sfumature dai petali di rosa al rosso vermiglio al viola audace. Le polveri matte e metalliche possono essere indossate anche a strati, con o senza balsamo (39 euro).

Mattifying Blotting Paper Erdem for Nars Strange Flowers Collection: salviette sebo-assorbenti opacizzanti per un effetto matte e fresco istantaneo, perfette in estate (27 euro).

Multi-Use Highlighting Pencil Erdem for Nars Strange Flowers Collection: matita multi-uso per illuminare viso e occhi. La nuova formula ultra-leggera è facile da applicare e dona una radiosità immediata. Regolabile alla base a seconda dell’esigenza; non è necessario temperarla (27 euro).