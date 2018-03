Non a tutti piace andare in palestra o allenarsi con flessioni, piegamenti, sessioni di yoga e via dicendo. C’è chi vive l’impegno sportivo come un vero e proprio obbligo, ma fare fitness non significa solo andare in palestra: ci sono degli esercizi divertenti ed efficaci che possono essere praticati all’aria aperta, utili per bruciare calorie e grassi in modo divertente e senza quasi accorgersene.

Con il kayak, oltre a stare all’aria aperta, abbronzarvi e godervi il paesaggio del fiume, potrete arrivare a bruciare anche più di 300 calorie nell’arco di un’ora. Fare kayak coinvolge tutto il corpo, dalle spalle a scendere alla braccia, fino agli addominali, la muscolatura lombare e perfino i glutei. È uno sport completo quindi, che vi permetterà di fare esercizio senza nemmeno accorgervene. Importante, se non siete esperti, di farvi dare delle indicazioni da un istruttore che vi mostrerà come utilizzare la pala e la corretta postura da tenere.

L’hiking è un tipo di attività molto diffusa in America (il termine hike, in inglese, significa camminare) e in un’ora vi permetterà di bruciare 400 calorie circa. Indispensabili prima di cimentarvi in una camminata sono le scarpe adeguate, anche in relazione al tipo di percorso che dovete effettuare. La difficoltà dei percorsi è indicata con “T” per quelli di tipo turistico (e quindi poco impegnativi), “E” per gli itinerari ben visibili con tratti ripidi ma protetti, “EE” – escursionisti esperti – indica quei percorsi per i quali è richiesta una certa capacità di muoversi su terreni impervi, “EEA” indica percorsi che richiedono un’attrezzatura specifica e “EAI” gli itinerari con presenza di neve.

Per chi non ha problemi a tenere una racchetta in mano, uno sport divertente per bruciare grassi e calorie è lo speedminton, nato in Germania sotto il nome di “shuttleball”, una via di mezzo tra tra il tennis tradizionale e il badminton che si gioca senza rete. Le calorie bruciate per un’ora di attività sono circa 400, senza contare che è un ottimo esercizio cardio.

Tutti questi sono esempi di esercizi divertenti che si possono praticare all’aria aperta, in compagnia, e che senza farvene rendere conto vi permetteranno di bruciare calorie e tenervi in forma. Infine, ricordate che camminare è una delle migliori attività di fitness che possiate praticare, soprattutto se a un passo costante e per un tempo superiore ai trenta minuti. In quaranta minuti, per esempio, potrete bruciare 150 calorie e ben 6 grammi di grasso.

Fonte: Prevention.