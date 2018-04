L‘eyeliner è uno dei grandi protagonisti del make-up estate 2018: applicato con un tratto fine e deciso o allungato, per un incredibile effetto cat-eye, è impossibile sfuggire al suo fascino. Via libera non solo ad eyeliner neri, perfetti per un trucco grafico, ma anche a quelli colorati, dal rosa al corallo, dal blu all’oro.

Tra new entry, inossidabili conferme e qualche gradito ritorno, ecco i 7 eyeliner migliori tra cui scegliere il proprio best of dell’estate 2018.

1. Inkstroke Eyeliner di Shiseido

Caratterizzato da una speciale formula a base di gel, questo prodotto è scorrevole ed elegante, l’inchiostro setoso definisce ed esalta immediatamente lo sguardo anche con un solo tratto veloce, offrendo un’applicazione precisissima, una texture morbida e tonalità intense. In 6 nuance (27 euro circa).

2. Couture Eyeliner di Yves Saint Laurent

Linea perfetta sin dal primo tratto: una collezione di varie tonalità disponibili nelle finiture opache, iridescenti e satinate che garantiscono una presa impeccabile senza sbavature. Ideale per un look che intensifichi lo sguardo o per un look che gioca con il contrasto, utilizzando due tonalità di Eyeliner Couture (34 euro circa).

3. Glitter Pop! di Too Faced

La texture liquida, grazie al pennellino di precisione, permette di effettuare linee precise e definite. Una volta asciutti, i glitter si fissano sulla pelle: per rimuoverli non è necessario uno struccante bifasico, ma basta sollevare con delicatezza l’angolo esterno dell’eyeliner e rimuoverlo come se fosse una pellicola. In 8 tonalità (23 euro circa).

4. Basket-Case Anti-Precision Eyeliner di Kat Von D

In collaborazione con Billie Joe Armstrong, dei Green Day, Kat ha lanciato un nuovo eyeliner “anti-precisione” per ricreare lo sguardo rock e tenebroso del cantante. La sua texture cremosa scivola sulla palpebra per creare facilmente uno smokey eye dal nero intenso. Contiene un temperamatite per tenere la punta della matita sempre appuntita (20 euro circa)

5. Liquidlast Liner di Mac

Un eyeliner liquido in un colore ricco che abbina lunga durata ad una linea di precisione. Si rimuove facilmente. Si applica con il suo pennello per tracciare una linea perfettamente definita. Disponibile in 9 tonalità (21 euro).

6. Eye Paint di Nars Cosmetics

Delinea, evidenzia, sfuma e definisce con versatilità artistica moderna. Un brillante vasetto di pigmenti di grande impatto, in un’innovativa formula in gel vellutata e leggera. Tonalità ricche e ipersaturate che si applicano con facilità e asciugano rapidamente, in finiture a lunga durata con colori dal metallico glaciale al moderno opaco. In 12 tonalità (25 euro).

7. Infinite Precision di Gucci

Flessibile, altamente pigmentato e a lunga tenuta. Traccia linee di colore precise e impeccabili. La formula versatile aiuta a creare diversi look, dagli occhi da gatto allo smokey eye, fino a make-up grafici. La formula contiene oli di silicone e resine che, uniti, permettono un’applicazione cremosa, molto pigmentata e ininterrotta. In nero, marrone e turchese (30 euro).