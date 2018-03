Da mesi le beauty addicted in Italia aspettavano con trepidazione l’arrivo della linea make-up di Rihanna e il momento è giunto: Fenty Beauty è in vendita dal 6 aprile nei negozi Sephora.

Il brand di bellezza, lanciato lo scorso settembre, è prodotto da Kendo Brands, incubatore di marchi cosmetici del Gruppo LVMH. Con base a San Francisco, in California, Kendo fonda o acquisisce marchi cosmetici e li sviluppa facendoli diventare globali (i marchi all’interno del portfolio Kendo sono distribuiti in 24 paesi nel mondo).

La collezione, creata dalla popstar in persona, propone trucchi versatili e originali pensati per ogni tipo di pelle. La stessa Rihanna, appassionata di make-up fin da piccolissima, ha sempre considerato il trucco come la sua arma vincente in grado di esprimere quella che è la sua personalità. Ecco caratteristiche e prezzi dei prodotti Fenty Beauty in vendita in Italia.

Pro Filt’r Soft Matte Fondotinta Long Lasting

Uniforma l’incarnato offrendo una coprenza modulabile medio/alta. La sua formula a lunga durata e oil free resiste al sudore e all’umidità mantenendosi leggera, fondente e confortevole come una seconda pelle. Disponibile in 40 tonalità (33 euro).

Stunna Lip Paint

Rossetto liquido rosso dalla formula satura di pigmenti a lunghissima tenuta. Cremoso e confortevole, non necessita di ritocchi e veste le labbra con un colore pieno, intenso e vibrante (22,90 euro).

Mattemoiselle Plush Matte

Rossetti dalla texture cremosa ed ultra-confortevole e dal vellutato finish opaco. Proposti in 14 nuance differenti ed originali, abbinano un colore intenso e saturo, sempre uniforme, ad una formula a lunga tenuta a prova di pasti e sbavature (17,90 euro).

Match Stix Matte

Lo stick viso opaco ha una texture cremosa, che a contatto con la pelle si trasforma in polvere, è concepita per essere mixata e sovrapposta ad altri prodotti viso. Proposto in 20 tonalità differenti, è pensato per realizzare facilmente un contouring impeccabile (24 euro).

Gloss Bomb Universal Lip Luminizer

Illuminante labbra ad azione nutriente proposto in tonalità nude universale per adattarsi ad ogni tipo di make up e carnagione. Formulato con Burro di Karitè, grazie a suo applicatore XXL offre una generosa dose di nutrimento abbinata ad un effetto rimpolpante (17 euro).

Pro Filt’r Instant Retouch Primer

Primer viso oil-free che minimizza i pori dilatati preparando la pelle all’applicazione del fondotinta e migliorandone la tenuta. La nuance rosa cipria uniforma l’incarnato svolgendo la funzione di filtro illuminante, adattandosi perfettamente a qualunque carnagione (33 euro).

Match Stix Shimmer

Illuminante stick dalla texture cremosa e fondente e dal finish multisfaccettato straordinariamente luminoso. Dieci tonalità universali dalla formula a lunga tenuta e facilmente miscelabili per conferire al volto un effetto glowy elegante e super glam (24 euro).

Match Stix Trio: Conceal, Contour, Highlight

Ogni set è caratterizzato da due Match Stix Matte, in versione correttore e terra fredda da contouring, e da un Match Stix Shimmer, illuminante in stick (52 euro).

Killawatt Freestyle

Illuminante ultra leggero e a lunga tenuta dalla texture crema/polvere proposto in ben sei varianti colore, adatte per ogni tipologia di incarnato e di occasione. Formulato con micro particelle glitterate, si fonde perfettamente con la pelle per un effetto finale straordinariamente radioso. È proposto sia in versione singola che duo (33 euro).

Invisimatte Polvere Mat

Cipria opacizzante formulata con un un complesso esclusivo che minimizza i pori, elimina l’effetto lucido e conferisce all’incarnato un aspetto uniforme e naturale. Perfetta per fissare i prodotti cremosi incrementandone la tenuta, si comporta come un filtro fotografico istantaneo ed invisibile (31 euro).

Invisimatte salviette opacizzanti

Super compatte, tascabili e utilissime nel periodo estivo, sono pensate per eliminare l’effetto lucido in qualunque momento senza alterare il make-up. Realizzate in fibre vegetali naturali con la stessa tecnica utilizzata per fabbricare la tradizionale carta giapponese (13,50 euro).