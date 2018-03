Non avete ancora trovato un’idea regalo per la Festa del papà che faccia al caso vostro? Per gli indecisi e i ritardatari in cerca d’ispirazione per i regali last-minute del 19 marzo, la redazione ha selezionato dieci oggetti perfetti per tutti i tipi di papà: dallo sportivo all’elegante, dall’appassionato di motori al viaggiatore.

Leggi anche: Le frasi più belle per la Festa del papà

Dalla borsa per il weekend all’orologio grintoso, dal classico profumo ai raffinati gemelli per le occasioni più importanti, ecco 10 idee regalo per la Festa del papà 2018.