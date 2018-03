Mancano pochi giorni alla Festa del Papà: è il momento per i bambini di divertirsi a realizzare uno dei tanti lavoretti fai da te che possono diventare il regalo perfetto per il 19 marzo.

Con l’aiuto di un adulto, come un fratello maggiore, la maestra, la mamma, il nonno o la baby sitter, i più piccoli potranno prendere in mano carta, forbici, cartoncino e materiale riciclato e realizzare dei lavoretti originali home-made. Ecco le idee per la Festa del Papà da cui prendere spunto.

Leggi anche Festa del Papà 2018: le frasi più belle