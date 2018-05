Decima giornata ormai per il Festival di Cannes 2018. Tra le pellicole in concorso Capharnaum di Nadine Labaki, che racconta la storia di un ragazzo che decide di denunciare i suoi genitori per averlo messo al mondo. A seguire anche il thriller di Yann Gonzalez Un Couteau dans le Coeur.

Tocca ancora all’Italia invece per la categoria “Quinzaine des Réalisateurs”, con la commedia Troppa grazia, diretta da Gianni Zanasi e interpretata da Elio Germano e Alba Rohrwacher.

Leggi anche: Festival di Cannes: i look più belli dell’ottava giornata | Festival di Cannes: i look più belli del weekend

Oltre al cinema, però, come sempre, c’è anche il risvolto modaiolo… Ecco allora i look più belli fotografati nella decima giornata del Festival di Cannes 2018.

Cate Blanchett

La presidente di giuria torna a stupire presenti e fotografi con un look insolito ma very chic: l’abito da sera reinterpretato in versione pantalone.

Rose Bertram

Maxi spacco e (mini) corpetto per l’abito, con ricami ton sur ton, indossato dalla modella belga.

Marta Lozano

Scenografico e sensuale, invece, il look sfoggiato dalla modella spagnola: una cascata di tulle giocata sulla doppia lunghezza.

Jessica Kahawaty

Per il red carpet del film Capharnaum, la modella australiana punta su abito carta da zucchero con applicazioni luminose e sensuali spacchi.

Jade Foret

Decisamente sontuoso, infine, l’abito scelto dalla modella belga che punta su un long dress in seta verde acqua con sofisticati ricami.