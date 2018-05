Weekend di cinema, star ed eleganza quello appena trascorso sulla Croisette in occasione del Festival di Cannes 2018.

Il fine settimana si è aperto con la proiezione di Le livre d’image, firmato dal grande Jean Luc Godard. L’attesa però è stata tutta per il primo film italiano in concorso, presentato domenica 13 maggio. Lazzaro Felice è infatti la pellicola di Alice Rohwacher, regista che torna a Cannes per la terza volta, ed è stata accolta con 10 minuti di applausi a fine proiezione.

Tante, come di consueto le star avvistate sul red carpet: dall’eleganza impeccabile della presidente di giuria Cate Blanchett in Armani Privé ai look da diva sfoggiati da Bella Hadid ed Elsa Honk, ecco allora la nostra selezione degli outfit più glam del weekend.

Alba Rohrwacher in Christian Dior con il cast di Lazzaro Felice

Protagonista del primo film italiano di quest’anno in concorso a Cannes, diretto dalla sorella Alice, per l’atteso red carpet punta tutto sul colore: l’attrice sceglie infatti un abito di Christian Dior fucsia abbinato a sandali argento. Azzeccati persino con i collant.

Isabelle Huppert in Saint Laurent by Anthony Vaccarello

La classe non è acqua e a dimostrarlo, ancora una volta, è l’attrice francese con un look elegante e grintoso al tempo stesso firmato da Anthony Vaccarello per Saint Laurent.

Jane Fonda in Givenchy

Gli anni passano ma lei resta sempre un’icona anche di stile: eccola in una sfavillante creazione di Givenchy.

Chiara Ferragni in Alberta Ferretti

Sul red carpet di Cannes arriva anche lei, accompagnata – ovviamente – da Fedez: la fashion blogger per l’occasione ha scelto un romantico abito rosa di Alberta Ferretti.

Cate Blanchett in Armani Privé

Classe ed eleganza impeccabile per la presidente di giuria che sfoggia ancora un long dress nero firmato Armani Privé accompagnato da orecchini firmati Chopard.

Kendall Jenner in Schiaparelli

Sul red carpet del film Girls of the Sun la super modella ha indossato una creazione, estrosa ma decisamente convincente, firmata Schiaparelli.

Elsa Hosk in Alberta Ferretti

Un po’ diva, un po’ effetto retrò: è l’abito scelto dalla modella svedese per il red carpet di Cannes.

Sara Sampaio in Zuhair Murad Couture

Effetto nude, impreziosito da una pioggia di cristalli per l’incantevole long dress indossato da Sara Sampaio.

Joan Smalls in Roberto Cavalli Couture

Non il solito long dress total black: anche la supermodella portoricana incanta Cannes con un originale abito giocato su piume e trasparenze, firmato Roberto Cavalli.

Eva Herzigova in Christian Dior Haute Couture

Perfetta nel raffinato abito in velluto di Christian Dior anche l’iconica modella, che al look super azzeccato abbina un magnifico sorriso.

Bella Hadid in Christian Dior Haute Couture

Venerdì i flash dei fotografi sono stati tutti per lei: bellissima nell’abito rosa cipria griffato Christian Dior.