I film che parteciperanno al Festival di Cannes 2018? Come ogni anno, la lista dei lungometraggi – che si susseguiranno dall’8 al 19 maggio – è variegata e attinge da diverse cinematografie nazionali. Ad assegnare i premi più importanti, compresa la Palma d’oro, la giuria presieduta dall’attrice Cate Blanchett, dopo che l’anno scorso il presidente era stato Pedro Almodovar. Nell’edizione del 2017 la Palma d’oro fu assegnata a The Square, del regista svedese Ruben Ostlund.

In competizione, nella Selezione Ufficiale, presenti due film italiani: Lazzaro felice di Alice Rohrwacher (con Nicoletta Braschi) e Dogman di Matteo Garrone. Ci saranno anche un film di Spike Lee e uno di Jean-Luc Godard. Il film di apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes sarà Todos lo saben, diretto dal regista Asghar Farhadi; durante il Festival sarà presentato (fuori concorso) anche Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard. Ci sarà anche una proiezione speciale di 2001: Odissea nello spazio, che ha da poco compiuto cinquant’anni.

Da segnalare che Rafiki (che in swahili vuol dire amiche), primo film keniano in concorso a Cannes, nella categoria Un Certain Regard, è stato bandito in Kenya perché tratta di un amore lesbico. Il “Kenya Film Classification Board” (Kfcb) ha avvertito che essere trovati in possesso del video sarà considerato una violazione della legge, che nel paese africano commina 14 anni di reclusione a chi pratica sesso omosessuale.

Grande assente al Festvial di Cannes 2018 Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi. Interpellato da un giornalista francese sull’inattesa assenza del film italiano dal cartellone Terry Fremaux, delegato generale del Festival, ha risposto: “Il film di Paolo Sorrentino è diviso in due parti. E la sua stessa natura ci ha fatto esitare dall’includerlo, ma ne stiamo ancora discutendo“. Molte, tuttavia, le voci, che vorrebbero l’esclusione dovuta alla presenza di scene in cui il corpo femminile viene esposto in maniera esplicita e ossessiva, in controtendenza con le nuove indivazioni del movimento Metoo di cui Cate Blanchett è una fervente sostenitrice.

Film in concorso al Festival di Cannes 2018

Sono 21 i film nella Selezione Ufficiale in concorso quest’anno al Festival di Cannes. La giuria è presieduta dall’attrice americana Cate Blanchett. Ecco le pellicole in concorso:

Todos lo saben , regia di Asghar Farhadi (Spagna, Francia, Italia) – Film di apertura

, regia di Stéphane Brizé (Francia) Dogman , regia di Matteo Garrone (Italia, Francia)

, regia di Jean-Luc Godard (Svizzera) Netemo sametemo , regia di Ryusuke Hamaguchi (Giappone)

, regia di Christophe Honoré (Francia) Manbiki kazok , regia di Hirokazu Kore’eda (Giappone)

, regia di Eva Husson (Francia) Jiānghú érnǚ , regia di Jia Zhangke (Cina)

, regia di Nadine Labaki (Libano) Burning , regia di Lee Chang-dong (Corea del Sud)

, regia di Spike Lee (Stati Uniti d’America) Lazzaro felice , regia di Alice Rohrwacher (Italia)

, regia di Jafar Panahi (Iran) Under the Silver Lake , regia di David Robert Mitchell (Stati Uniti d’America)

, regia di Pawel Pawlikowski (Polonia) Leto , regia di Kirill Serebrennikov (Russia)

, regia di Abu Bakr Shawky (Egitto) Un couteau dans le cœur , regia di Yann Gonzalez (Francia)

, regia di Sergei Dvortsevoy (Kazakistan) Ahlat Agaci, regia di Nuri Bilge Ceylan (Turchia)

Film fuori concorso

Solo: A Star Wars Story , regia di Ron Howard (Stati Uniti d’America)

, regia di Gilles Lellouche (Francia) The Man Who Killed Don Quixote , regia di Terry Gilliam (Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio) – Film di chiusura

Film in concorso Un Certain Regard

Sezione della selezione ufficiale del Festival di Cannes, fondata da Gilles Jacob nel 1978, viene premiata dal 1998. film in concorso nel 2018 sono:

Gräns , regia di Ali Abbasi (Svezia)

, regia di Meyem Benm’Barek (Francia) Les chatouilles , regia di Andréa Bescond e Eric Métayer (Francia)

, regia di Bi Gan (Cina) Manto , regia di Nandita Das (India)

, regia di Antoine Desrosières (Francia) Girl , regia di Lukas Dhont (Belgio)

, regia di Vanessa Filho (Francia) Euforia , regia di Valeria Golino (Italia)

, regia di Valeria Golino (Italia) Rafiki, regia di Wanuri Kahiu (Kenya)

Mon tissu préféré , regia di Gaya Jiji (Francia, Germania, Turchia)

, regia di Etienne Kallos (Sud Africa, Francia) In My Room , regia di Ulrich Köhler (Germania, Italia)

, regia di Luis Ortega (Argentina, Spagna) The Gentle Indifference of the World , regia di Adilkhan Yerzhanov (Kazakistan, Francia)

, regia di Alejandro Fadel (Argentina) Chuva é cantoria na aldeia dos mortos , regia di João Salaviza e Renée Nader Messora (Portogallo, Brasile)

Proiezioni speciali

10 Jours en Thaïlande , regia di Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol e Apichatpong Weerasethakul (Thailandia)

, regia di Nicolas Champeaux e Gilles Porte (Francia) O Grande Circo Místico , regia di Carlos Diegues (Brasile)

, regia di Romain Goupil e Daniel Cohn-Bendit (Francia) À tous vents , regia di Michel Toesca (Francia)

, regia di Damian Nenow e Raul de la Fuente (Polonia) Dead Souls , regia di Wang Bing (Cina)

Proiezioni di mezzanotte

Arctic , regia di Joe Penna (Islanda)

, regia di Yong-Jang Bing (Corea del Sud) Fahrenheit 451 , regia di Ramin Bahrani (Stati Uniti d’America)

Cannes Classics