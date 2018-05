Si chiude il sipario sul Festival di Cannes 2018: a trionfare vincendo la Palma d’Oro, Shoplifters (Manbiki Kazoku), film del regista giapponese Kore-Eda Hirokazu.

Un riconoscimento arriva però anche al cinema italiano con la vittoria di Marcello Fonte come migliore attore nel film Dogman di Matteo Garrone. Alice Rohrwacher, invece, si porta a casa il premio per la migliore sceneggiatura per Lazzaro felice.

Venerdì sera e sabato, nella cerimonia conclusiva, come di consueto, tantissime le celebrities fotografate sul red carpet in outfit super glam. Ecco allora la nostra ultima selezione dei look più belli sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2018.

Cate Blanchett in Alexander McQueen

Anche per il gran finale, la presidente giuria punta su un look super raffinato e molto ricercato: un long dress nero con dettagli rossi e maxi fiocco sulla schiena.

Léa Seydoux in Louis Vuitton e Kristen Stewart in Chanel

Elegantissime anche le due attrici: long dress argento dalla linea sinuosa per Léa Seydoux e abito con romantici ricami in pizzo dorato per Kristen Stewart.

Lara Leito in Georges Hobeika

Non poteva certo passare inosservato il look scelto dalla modella Lara Leito: trasparenze sexy e dettagli luminosi con maxi strascico.

Valery Kaufman in Georges Hobeika

A farle eco, l’abito, dello stesso stilista, indossato dalla modella russa: incantevole.

Alessandra Ambrosio in Zuhair Murad Couture

Per il red carpet del film Ahlat Agaci, la top model indossa un sontuoso abito con spalle scoperte e dettagli sparkling che conquista i fotografi.

Isabeli Fontana in Rosa Cha

La modella brasiliana, in total black, sceglie un look da diva, esaltato dal preziosissimo collier.