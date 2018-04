Sesso stanco e voglia di un “po’ di pepe” tra le lenzuola? I film erotici da guardare in coppia possono essere un ottimo escamotage per uscire da un periodo di noia a letto. “Le immagini erotiche, così come le fantasie sulla masturbazione, possono essere utili strumenti che aiutano la coppia a sviluppare un legame sessualmente più profondo e più adulto”, ha spiegato lo psicologo statunitense David Schnarch.

La fantasia, del resto, è parte integrante di un’attività sessuale sana: i film erotici da guardare in coppia da una parte possono contribuire ad alimentare un “archivio mentale” di atteggiamenti, mosse e immagini sexy, dall’altra possono ispirare i partner a sperimentare di più. Ecco i 5 consigli della redazione, tra pietre miliari della cinematografia mondiale e operazioni commerciali pop e divertenti.

Leggi anche: 5 film per imparare a sedurre | 7 giochi erotici da provare almeno una volta

1. Ultimo tango a Parigi (1972)

Da poco restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale (di nuovo al cinema a maggio 2018), il capolavoro di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider racconta dell’irrefrenabile passione tra una ragazza, Jeanne, e un uomo non più giovane, Paul. IL loro rifugio è un appartamento vuoto, nel cuore di Parigi.

2. La chiave (1983)

Tinto Brass firma una pellicola storica, con una sensualissima Stefania Sandrelli. Ispirato a un romanzo di Tanizaki, una storia conturbante ambientata nella Venezia ai tempi del fascismo e dell’entrata in guerra dell’Italia.

3. 9 settimane e ½ (1986)

L’eros secondo Hollywood, tra scene di spogliarelli entrate nell’immaginario collettivo e giochi con ghiaccio tutti da copiare. Bellissimi i due protagonisti, allora sex symbol indiscussi, Kim Basinger e Mickey Rourke.

4. Cinquanta sfumature di rosso (2018)

Ultimo capitolo della celeberrima trilogia nata dalla penna di E. L. James. Sadomaso, bondage e spanking sono solo alcune delle pratiche erotiche che i due protagonisti hanno sdoganato con il grande pubblico. Erotismo edulcorato, ma divertente.

5. Nymphomaniac (2013)

Due volumi composti da Lars Von Trier: erotismo d’autore con un cast all star capitanato da Charlotte Gainsbourg. La storia poetica e folle di una ninfomane dalla nascita fino all’età di 50 anni. Il primo volume è stato vietato ai minori di 14 anni in Italia.