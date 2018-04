Romantiche, poetiche e perfette: sono le frasi canzoni d’amore da dedicare a colui che vi fa battere forte il cuore. Parolieri, cantautori e autori italiani di ieri e di oggi hanno infatti esplorato in lungo e in largo le mille sfumature del sentimento per eccellenza, e potete prendere ispirazione da loro per una dedica da scrivere per sms, in chat o magari su un bigliettino a sorpresa.

Quando mancano le parole, quando si ha timore di essere troppo banali, ma anche quando volete citare la “vostra” canzone, basta trovare il brano adatto, purché si tratti di qualcosa che rispecchi sinceramente i vostri sentimenti.

Ecco, allora, le frasi canzoni d’amore più belle da scrivere e dedicare.

Leggi anche: Anniversario di matrimonio, le frasi più divertenti