Ti amo ma non so come dirtelo… Ebbene sì: di frasi d’amore ce ne sono tantissime ma poi, chissà perché, quando dobbiamo fare una dedica speciale, restiamo sempre senza parole.

Per uscire dall’impasse e per trovare, finalmente, un modo super romantico ed emozionante per dire ti amo al proprio partner o per dichiararsi, ecco allora che sarà utile tenere a portata di penna un prontuario d’amore. Citazioni celebri e versi immortali scritti dalle più sublimi personalità letterarie della storia, sapranno correre in nostro aiuto quando ci sarà bisogno di scrivere un messaggio d’amore, o di digitarlo su WhatsApp, alla nostra dolce metà.

E per chi si sentisse poco incline al romanticismo “di maniera”, niente paura: anche un verso di una canzone o la battuta di un film può essere la scelta giusta per rompere gli indugi e soprattutto per sciogliere anche i cuori più duri.

Ecco allora alcune frasi d’amore da dedicare a lei o a a lui.

Frasi d’amore per lui

Mi mancheresti anche se non ci fossimo conosciuti – dal film The Wedding Date

L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo – Frida Kahlo

Frida Kahlo E come ogni giorno, ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani– Rosemonde Gérard

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo che, ti amerò allora – Cassandra Claire

Ti ho amato prima di saperlo e forse è solo così che si ama – P. C. Freitas

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… Mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire – dal film Shakespeare in love

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te… – Tiziano Ferro, Il regalo più grande

Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d’amore immenso fuori e dentro – Laura Pausini, Vivimi

Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio dell’altro, e riflettendoci l’uno nello specchio dell’altro, vediamo l’infinito – Leo Buscaglia

E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu che stai scoppiando dentro il cuore mio ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore – Claudio Baglioni E tu

Frasi d’amore per lei