Le frasi per la Festa della Mamma sono fondamentali non solo per il biglietto che accompagna il classico regalo, ma anche per fare gli auguri sui social o con un semplice sms: simpatiche, brevi, per la suocera o per Facebook, quale fa al caso vostro?

Si possono utilizzare anche aforismi, citazioni o frasi famose, l’importante è che siano sincere, in grado di esprimere al meglio i vostri sentimenti per la persona che vi ha dato la vita e vi ha insegnato a crescere, ma anche per la suocera, che è una mamma pure lei, e non una qualsiasi, ma quella della persona che amate!

In cerca di ispirazione per domenica 13 maggio? In redazione abbiamo trovato per voi le frasi divertenti, brevi, anche alla suocera o per Facebook e Instagram più belle.

Frasi per la Festa della Mamma simpatiche

“Bella, intelligente, ironica, paziente e soprattutto tanto generosa. Così generosa che non credo mi negherà per questo mese un contributo extra! Tanti auguri a una mamma praticamente perfetta”.

“Ti lamenti sempre della crisi… Forse hai ragione, mamma, e per quest’anno dovrai accontentarti dei miei auguri! Però ti assicuro che sono molto molto sinceri: buona Festa della Mamma”.

“Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia” (Oscar Wilde, da L’importanza di chiamarsi Ernesto).

Frasi per la Festa della Mamma brevi

“Una buona madre vale più di mille maestre” (George Herbert).

“Alla mamma migliore del mondo gli auguri più affettuosi e sinceri: Buona Festa della Mamma”.

“Ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che hai fatto per me? Inizio con questi miei auguri: Buona Festa della Mamma”.

Frasi per la Festa della Mamma per suocera

“Per merito tuo l’uomo/la donna che amo è quello che è, una persona meravigliosa… Sei davvero una mamma speciale, tanti auguri per la tua festa”.

“In te ho trovato una seconda mamma, una donna attenta, paziente, affettuosa… Grazie per quello che fai per noi ogni giorni, tanti auguri per la tua festa”.

Frasi per la Festa della Mamma per Facebook