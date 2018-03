Che si tratti di una dedica alla propria dolce metà piuttosto che di un augurio a una coppia di amici storici, tenere a mente le frasi anniversario matrimonio spiritose può essere senza dubbio un’ottima idea. A quanti infatti è capitato di voler scrivere un biglietto di auguri per l’anniversario ma di essere a corto di idee?

Se poi l’idea è quella di abbandonare toni enfatici e troppo formali per un biglietto capace di strappare un sorriso, la faccenda si complica. Niente paura: la soluzione è affidarsi alla penna di qualche illustre scrittore satirico o, ancora meglio, di qualche celebre personaggio.

Ecco allora una raccolta di frasi spiritose per l’anniversario di matrimonio, da dedicare (o dedicarsi) per non prendere troppo sul serio la vita di coppia dopo il fatidico sì.

“La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco” – Oscar Wilde

“Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo” – Socrate

“Non sono contrario al matrimonio: però mi sembra che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi” – Massimo Troisi

“Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, ed una donna che non può dormire con la finestra aperta” – George Bernard Shaw

“Il matrimonio è una alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo” – Ogden Nash

“Le donne piangono il giorno del matrimonio. Gli uomini dopo” – Boris Makaresko

“Prima del matrimonio tenete gli occhi ben aperti. Dopo chiudetene uno” – Benjamin Franklin

" Il matrimonio è il metodo più costoso per aver la biancheria lavata gratis" – Franklin P. Jones

" Il matrimonio è la causa principale del divorzio" – Jerry Lewis

"Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi!" – Oscar Wilde

“Le donne si dividono in due categorie: quelle nubili, che sognano il matrimonio, e quelle sposate, che sognano il divorzio” – Georges Elgozy.

