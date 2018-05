È tempo di togliersi di dosso gli abiti che ci hanno nascoste durante l’inverno, di tuffarsi tra le onde, di godersi la spiaggia e di farsi accarezzare di nuovo la pelle dal sole. Anche se le ferie vere e proprie sono ancora lontane grazie alle frasi sul mare potrete regalarvi, o regalare, alcuni aforismi per respirare aria di vacanza fin da ora.

Cantautori, scrittori e personaggi celebri hanno infatti raccontato la poesia del mare. E, se il mare d’inverno è nostalgico e romantico, è tuttavia soprattutto all’estate che pensiamo quando ci vengono in mente le spiagge, gli scogli, il bagnasciuga.

Queste frasi possono essere un simpatico invito via sms alle vostre amiche per convincerle a passare in riva al mare il prossimo weekend, oppure un non tanto sottile indizio per il vostro lui su dove vorreste trascorrere le prossime vacanze, o ancora parole perfette per accompagnare la bella foto di un paesaggio marino sui social network.

Noi della redazione, in qualità di idee, suggerimenti, consigli, vi proponiamo 10 aforismi e frasi sul mare.

