Aforismi, citazioni e, in alcuni casi, anche dolci dichiarazioni d’amore: le frasi sul sorriso accompagnano da sempre il pensiero di filosofi e poeti. Sorridere è il nostro modo di esprimere gioia ma non solo: può diventare l’arma segreta con cui scacciare la tristezza o il modo più coraggioso per sfidare le avversità della vita.

Senza contare, naturalmente, che da un sorriso può scoccare la famosa scintilla che fa innamorare perdutamente. Ecco allora le frasi sul sorriso più belle e profonde, da dedicare a qualcuno o soltanto da leggere per trovare la giusta ispirazione.

“Ogni volta che un uomo ride aggiunge un paio di giorni alla sua vita” – Curzio Malaparte

“Il derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro” – William Shakespeare

“Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso” – Gabriel Garcia Marquez

“Un sorriso è una curva che raddrizza tutto” – Phyllis Diller

“Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano” – Victor Hugo

“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso” – Charlie Chaplin

“Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso” – Madre Teresa di Calcutta

“Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per l’umanità”- Joseph Addison

“E’ stato solo un sorriso, ed è costato poco darlo ma, come la luce del mattino, ha dissipato il buio e ha reso la giornata degna di essere vissuta”- F. Scott Fitzgerald

“Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai le rughe”- George Eliot

“Un sorriso è il modo più economico per cambiare il tuo look”- Charles Gordy

“Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso”- Stephen Littleword

“Il sorriso talvolta è una maschera che la tristezza indossa per non farsi riconoscere” – Emanuela Breda

“In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando” – Alessandro D’Avenia

“Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice” – Edward L. Krame

“Il sorriso, permette all’anima di respirare” – Fabrizio Caramagna

“Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra” – Khalil Gibran

“Una persona sembra più bella quando sorride” – Frances Hodgson Burnett

“Ridi, e il mondo riderà con te; piangi, e piangerai da solo” – Ella Wheeeler Wilcox

