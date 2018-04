Ci sono sempre per noi e, anche quando non li vediamo per anni, ci si incontra ed è come se il tempo non fosse mai passato: per questo le frasi amicizia sono così importanti, perché permettono con un bigliettino o un semplice sms di far sapere agli amici veri cosa proviamo per loro.

L’ispirazione non manca, visto che, tra citazioni e aforismi, molti poeti, scrittori e filosofi hanno detto la loro su questo sentimento che spesso appare più nobile, sincero e duraturo dell’amore. Del resto, quando la nostra ultima fiamma ci ha lasciato, chi ci ha consolate se non le amiche di sempre, rimettendo insieme, tra un drink e una risata, i pezzi del nostro cuore infranto?

È il momento di ringraziarle! Ecco 10 frasi sull’amicizia, aforismi e citazioni da dedicare agli amici veri.

“Non sono i diamanti i migliori amici delle ragazze, ma sono i tuoi migliori amici a essere dei diamanti” (Gina Barreca, comica statunitense) “Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma solo i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore” (Eleanor Roosevelt, attivista e first lady statunitense) “L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso” (Jane Austen, scrittrice britannica, da Northanger Abbey) “Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino” (Marlene Dietrich, attrice e cantante tedesca) “L’amicizia è un’anima che abita due corpi” (Aristotele, filosofo greco) “Non camminare avanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro a me, potrei non farti da guida. Cammina vicino a me e sii mio amico” (Albert Camus, scrittore francese) “Alla fine, ci ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici” (Martin Luther King, politico statunitense) “Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col suo successo” (Oscar Wilde, scrittore britannico, da L’anima dell’uomo sotto il socialismo) “Le vere amicizie sono eterne” (Cicerone, politico e autore latino, dal De amicitia) “Il vincitore ha molti amici. Il perdente, buoni amici” (Proverbio mongolo)

Leggi anche: Come tirare su il morale a un’amica lasciata dal fidanzato