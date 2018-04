A spasso per il Fuorisalone 2018 e in cerca di un luogo dove concedersi una pausa caffè? Il Lavazza Tiny Bar Dreamed by TOILETPAPER è allora l’indirizzo da segnare subito in agenda.

A metà tra un’installazione contemporanea e una caffetteria esclusiva, la location, ospitata all’interno della Mediateca di Santa Teresa, nel cuore di Brera, è targata Lavazza, storica azienda italiana di caffè, e firmata in collaborazione con TOILETPAPER, progetto editoriale dell’artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari.

Colori accesi, stile pop e l’inconfondibile tratto ironico, caratterizzano infatti lo spazio che sarà aperto al pubblico durante tutta la durata del Fuorisalone 2018 e che offrirà la possibilità ai visitatori di gustarsi una pausa (di design) sorseggiando aperitivi e, naturalmente, concedendosi un caffè tra i migliori di sempre.

Leggi anche Fuorisalone 2018: gli appuntamenti moda da non perdere | La nuova collezione Versace Home al Salone del Mobile 2018

All’interno sarà infatti possibile scoprire in anteprima anche la nuovissima Lavazza Tiny dreamed by TOILETPAPER – Lipsticks Edition, edizione limitata della classica macchina per l’espresso, nata dalla collaborazione con il provocatorio art magazine.

La celebre Lavazza a Modo Mio è stata infatti riproposta in un’inedita e divertentissima chiave pop firmata dall’estro creativo di TOILETPAPER per una limted Edition che si propone di coniugare il piacere del caffè al design più ironico, grazie all’iconica immagine “Lipsticks” e al formato compatto e accattivante.

A indicarvi la strada verso l’esclusiva caffetteria targata Lavazza e TOILETPAPER, durante la settimana del design, saranno le curiose istallazioni tridimensionali “Teste di Tiny” posizionate lungo diversi punti strategici del Brera Design District.