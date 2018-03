Gerd Von Podewils, direttore marketing di Hugo Boss Fragrances si è detto lieto di accogliere Miss Paltrow nella famiglia del brand. Anche l’attrice americana si è dichiarata orgogliosa ed entusiasta di essere stata scelta come volto del nuovo profumo Hugo Boss, forte, ambizioso, ma femminile allo stesso tempo, le stesse caratteristiche a cui la bella Gwyneth ambisce ogni giorno.

La nuova fragranza femminile apparirà presto in una campagna pubblicitaria pensata in grande stile, ma per assaporare i suoi effluvi bisognerà aspettare Agosto 2012.

Per il momento sono state rilasciate poche immagini del backstage: Gwyneth Paltrow appare decisamente sexy fasciata in un abito ultra aderente monospalla.

D’altro canto il premio Oscar per “Shakespeare in Love” è richiestissima nel settore della moda. In questo periodo è testimoniale delle borse Coach e dei marchi Tod’s e Lindex.

Presto la vedremo interpretare Nuit Pour Femme di Hugo Boss e siamo sicuri sarà un altro grande successo.