Solo da poco tempo HTC, l’azienda coreana produttrice di telefonini di ultima generazione, ha ufficializzato l’uscita del nuovo HTC Touch HD, modello che punta a diventare leader di mercato, nonché ultimo e agguerrito rivale dell’Apple iPhone.

L’ HTC Touch HD è interessante perché rappresenta una sintesi perfetta di design ricercato e caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, tutto concentrato nelle ridotte dimensioni di 115 x 62,8 x 12 millimetri e nel peso di 146 grammi.

Linee semplici e pulite, minimale nell’aspetto ma non nei contenuti, questo nuovo telefonino presenta uno schermo touchscreen da 3,8? con una risoluzione di 800×480 pixel e una potente fotocamera da 5 Megapixel, purtroppo senza flash ma con autofocus, abbinata a quella anteriore VGA, WiFi, Bluetooth 2.0, AGPS, memoria da 512 MB espandibile con schede microSD e una autonomia che, secondo i dati pubblicati dalla casa produttrice, sarà di 390 minuti in conversazione e 450 ore in standby grazie ad una batteria da 1350 mAh.

Se già la parte hardware suscita curiosità, altrettanto si può dire del software:: il sistema operativo utilizzato sarà Windows Mobile 6.1 Pro prodotto da Microsoft, affiancato dall’interfaccia grafica TouchFLO 3D di HTC.

La nuova linea sarà completata da altri due modelli: HTC Touch Pocket PC 3G e HTC Touch Viva. I prezzi e le disponibilità per l’Italia purtroppo non sono stati ancora comunicati.