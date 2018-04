Un rossetto indelebile a prova di bacio? Da qualche anno nel make-up ha fatto la sua comparsa: le più importanti case cosmetiche, infatti, hanno realizzato delle lacche per labbra a lunga tenuta, talmente lunga da sembrare eterne: la bocca mantiene i suoi contorni ben definiti, i denti restano bianchi e non c’è il pericolo di lasciare sgradevoli tracce su bicchieri, indumenti e lenzuola.

Il primo rossetto indelebile si deve al chimico francese Paul Baudecroux, che nel 1927 inventò Rouge Baiser, un prodotto per labbra a lunghissima tenuta. I migliori oggi? Scoprite i preferiti della redazione (e qualche beauty tip).

Rossetto indelebile: i 10 migliori

1. Dior Addict Lip Tattoo

Prima tinta per labbra a lunga tenuta (fino a 10 ore) firmata Dior: formula confortevole e resa “no transfer” effetto no materia. Pochi secondi dopo l’applicazione il colore si fonde con le labbra come un tatuaggio. Risultato a prova di bacio (33 euro).

2. Chanel Rouge Allure Ink

Rossetto liquido effetto mat, intenso e luminoso. Grazie ai suoi pigmenti si fonde istantaneamente sulle labbra, per un risultato a lunga tenuta (fino a 8 ore). La formula è composta da una cera specifica che assicura morbidezza ed elasticità e da olio di jojoba che apporta confort, idratazione e protezione (34 euro).

3. Guerlain La Petite Robe Noire Lip Colour’Ink

Rossetto liquido ad intensità modulabile: una passata per labbra effetto bitten lips; due o tre passate per una copertura totale più sofisticata. Texture ultra leggera, no-transfer, per una sensazione labbra-nude. La sua formula a 8 ore di tenuta rimane confortevole per tutto il giorno (29 euro).

4. Giorgio Armani Beauty Lip Magnet

Colore intenso mat e effetto seconda-pelle: dopo l’applicazione il colore è straordinariamente intenso e la finitura è sottile. Un colore estremo mat a lunga durata (fino a 8 ore), mai untuoso, non migra e non secca (36 euro).

5. Yves Saint Laurent Tatouage Couture

Le 24 tinte labbra Yves Saint Laurent creano infatti sulle labbra un effetto tatuaggio: il colore, pieno e vibrante, si fissa letteralmente alla pelle garantendo una tenuta extra ordinaria (35 euro).

6. Mac Retro Matte Liquid Lipclour

Tinta liquida per labbra dalla texture vellutata e con finitura matte, dalla lunga durata. Versione ultra satura dei Retro Matte Liquid Lipcolour: un’ondata di colore dal finish liquido e setoso, impossibile da dimenticare (24 euro).

7. Nars Powermatte Lip Pigment

I pigmenti liquidi con sensazione di gravità zero presentano una saturazione cromatica opaca infinita con effetto a lunga durata ultra flessibile. Una texture sensoriale e leggera che si applica come inchiostro sulle labbra. Si asciuga come una formula fissante a prova di sbavature (26 euro).

8. Kat Von D. Everlasting Liquid Lipstick

Una formula cremosa che scivola perfettamente sulle labbra, per un finish mat in pochi secondi. Con una lunga tenuta e tonalità ultra pigmentate, questa formula è costituita da agenti idratanti di origine naturale, derivati dalla vitamina E e dai semi di girasole (20 euro).

9. Marc Jacobs Enamored

Lucidalabbra arricchito di pigmenti ultra concentrati per un colore intenso, una tenuta inimitabile e una brillantezza senza precedenti. L’unione di ingredienti efficaci, come l’albicocca e il frutto della passione, dona volume, idrata e protegge (27 euro).

10. Kiko Instant Colour Matte Liquid Lip Colour

Rossetto liquido ultra mat dalla texture fluida e vellutata, ricca di pigmenti per un colore puro ad alta intensità. La sua formula, arricchita da olii vegetali, assicura una sensazione di comfort a lunga durata (8 euro).

Rossetto indelebile: beauty tips