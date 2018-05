Seducenti, caldi, all’insegna della sensualità: i profumi femminili più amati dagli uomini non possono che ammaliare con suggestioni orientali e ispirazioni floreali. Nel gioco della seduzione, si sa, il naso gioca un ruolo fondamentale. Stuzzicante, fresca o fruttata: qual è la fragranza che farà cadere ai propri piedi l’uomo dei sogni?

1. Iris Nobile di Acqua di Parma

Dolce ma non troppo: una ricercata fragranza, che unisce l’eleganza discreta delle note fiorite con la raffinatezza dell’accordo chypre. Si apre con le no8te fresche di anice stellato, mandarino di Sicilia bergamotto per evolvere successivamente in un cuore ricco, inteso e avvolgente di iris e ylang ylang. Vibrante e sottilmente sensuale il fondo, con le note calde di vaniglia patchouli e del muschio di quercia, che conferiscono una calda intensità (da 95 euro circa).

2. Dolce Rosa Excelsa di Dolce & Gabbana

Iper-femminile: cattura l’essenza dei petali freschi della Rosa in pieno fiore, ne esalta l’intensità, la purezza e le molteplici sfaccettature. Un nuovo e distintivo cuore di Rosa arricchisce di sensualità la firma caratteristica di Amaryllis Bianco di Dolce, con due diverse note di Rosa: la Rosa Canina Africana, usata per la prima volta in profumeria e l’Assoluto di Rosa Turca che definisce un carattere ancora inedito della rosa: vivido, intenso e allo stesso tempo giovane e molto moderno (da 60 euro circa).

3. Miss Dior

Un classico floreale: fragranza fiorita che sprigiona femminilità e sensualità. Custodisce nel suo cuore un messaggio floreale che unisce la bellezza della rosa di Grasse e l’audacia della rosa damascena, entrambe avvolte da un nastro di note fresche al bergamotto di Calabria. Una creazione artigianale impreziosita dagli accordi di legno di rosa della Guyana e bacche di rosa dell’isola della Réunion, che ne esaltano il carattere (da 61 euro circa).

4. CK One di Calvin Klein

Unisex: lanciato nel 1994 eppure ancora estremamente moderno, questo profumo universalmente seducente equilibra luminosità e sensualità, è l’ideale in qualsiasi momento del giorno o della notte. Un accordo di tè verde viaggia attraverso il profumo, con brillanti note di testa di mandarino, papaia, bergamotto e limone. Le note di cuore prendono vita con un’armonia aromatica di noce moscata, viola, gelsomino, mughetto e rosa. Le note di coda combinano muschio e ambra (da 86 euro circa).

5. Daisy di Marc Jacobs

All’insegna della leggerezza: un bouquet floreale perfetto per le donne ottimiste e raffinate, che non disdegnano un pizzico di fantasia. Basta una spruzzata per catturare il buon umore e far tornare il sorriso. È una fragranza fresca e femminile con note di fragola selvatica, petali vellutati di viola e finiture con una miscela luminosa di gardenia e gelsomino. Gli accordi bianchi di betulla e cedro aggiungono intensità (da 53 euro circa).

6. Bulgari Omnia Pink Saphire

Audace: una nuova esperienza solare e scintillante che si ispira a una pietra preziosa sensuale come lo Zaffiro rosa. Una fragranza festosa ispirata al sentore solare e delicato del fiore rosa di Frangipani, che diffonde note audaci. Si apre con una spumeggiante combinazione di note agrumate e pepe rosa e unisce la purezza incontaminata dei fiori di tiara alle note vellutate dei frangiati. Seducente il cuore floreale avvolto da note muschiate e ricca base legnosa (da 50 euro circa).

7. L’Eau d’Issey Pure Nectar de Parfum

Goloso: una fragranza che si veste di una naturalità gourmand. Dominique Ropion ha creato un profumo la cui golosità viene dalla natura, dai fiori, dai frutti. Il suo color rame, associato al suo splendore scintillante, trasporta in una natura luminosa e rigogliosa. Soave e dissetante, un succo cristallino si sprigiona dalla polpa tenera della pera. Avvolta da luce dorata, l’assoluta di rosa stilla il suo miele delicato (da 49 euro circa).

8. Narciso Eau de Parfume Rouge

Bollente passione: fragranza irresistibile dalla scia elegante e sensuale. Il cuore di muschio distintivo è avvolto da un irresistibile bouquet floreale composto da rosa bulgara e iris. Le intense note legnose e ambrate firmano la scia all’insegna della passione. Il flacone dalla perfetta forma cubica è dipinto dall’interno di un nuovo rosso vivace (da 60 euro circa).

8. Fucking Fabulous di Tom Ford

Nomen omen: tra le note principali olio di mandorla amara, fava tonka, accordo di giaggiolo, cashmeran, olio di salvia sclarea. Una fragranza orientale cuoiata, decadente e dal forte potere inebriante. Rivelando momenti privati e segreti, questo profumo dal nome evocativo ci trasporta là dove i desideri diventano realtà (da 270 euro circa).

9. La Petite Robe Noire di Guerlain

Come una freccia di Cupido: celebra l’amore con ciliegia nera, rosa nera, patchouli, tè nero. Il primo arabesque svela la ciliegia nera con una combinazione di mandorla, frutti rossi e bergamotto. Poi arriva la rosa, protagonista della seconda piroetta. Infine, la fava tonka fa la sua entrata in scena, inducendoti a cedere alla seduzione della mandorla, esaltata dal tè nero a creare una miscela fumé (da 65 euro circa).

10. Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Seduzione libera: è un orientale boschivo-ambrato dal carattere deciso. La fragranza è costruita intorno a una profusione di patchouli sottolineata dal calore di un accordo ambrato di assoluto di vaniglia e di fava tonka. Un cuore di rosa e gelsomino e la freschezza a contrasto degli agrumi completano questa composizione olfattiva audace (da 95 euro).