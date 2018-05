Quando i sogni erotici coinvolgono una persona diversa dal proprio partner all’interno del proprio sogno il cervello inizia ad agitarsi. Le fantasie sessuali per la maggior parte delle volte, non coinvolgono veramente un’altra persona della vita reale, ma ci parlano dell’unione delle più differenti parti di noi stessi, rappresentate però come altre persone.

Qual’è quindi il significato profondo che sta alla base di questi sogni di sesso? Ecco la spiegazione.