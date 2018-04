Long dress seducenti ma anche abbinamenti insoliti e very glam: i migliori look della settimana arrivano questa volta soprattutto da un red carpet hollywoodiano. Parliamo della première mondiale del nuovo film di Steven Spielberg, Ready Player One, che ha visto sfilare sotto i flash dei fotografi elegantissime celebrities: a dominare, durante l’occasione mondana, è stato decisamente il rosso, declinato in abiti tinta unita ma anche accostato a tonalità pastello.

Dal cinema all’evento di gala di amfAR, tenutosi a Hong Kong la scorsa settimana, dove ad attirare gli sguardi dei presenti sembra essere stata soprattutto la super modella Alessandra Ambrosio, in un seducente long dress nero con schiena scoperta.

Ecco allora i migliori look della settimana indossati dalle celeb.

Kat Graham in Ermanno Scervino

In occasione della première mondiale di Ready Player One, tenutasi a Los Angeles, l’attrice, cantante, modella e ballerina statunitense Kat Graham ha scelto d’indossare una giacca doppiopetto in nappa rossa abbinata a una camicia dal taglio maschile e una sottoveste di pizzo della collezione Primavera-Estate 2018 di Ermanno Scervino.

Julianne Moore in Givenchy

Durante la presentazione della nuova collezione etica di Chopard, al Baselworld Watch and Jewellery Fair di Basilea, l’attrice statunitense ha indossato un completo giacca-pantalone très chic, abbinato a una camicia di seta e un paio di sandali in pelle della collezione Primavera-Estate 2018 di Givenchy.

Olivia Cooke in Calvin Klein

Ancora in occasione della prima di Ready Player One, Olivia Cooke ha indossato un abito da sera in nylon rosso della collezione Primavera-Estate 2018 di Calvin Klein, disegnato da Raf Simons. Perfetto l’abbinamento con i sandali con tacco alto in raso rosso e cinturini con decorazioni in cristallo.

Jamie King in Vionnet

Dallo stesso red carpet, l’attrice ed ex modella americana punta su un delicato abito in azzurro carta da zucchero con dettaglio rosso e sandali abbinati.

Alessandra Ambrosio in Tommy Hilfiger

Infine durante la serata di gala di amfAR 2018, a conquistare i flash dei fotografi la supermodella brasiliana con un abito dalla linea essenziale ma assolutamente sensuale grazie alla profonda scollatura sulla schiena e alle sottilissime spalline con applicazioni.