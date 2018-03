Cerimonie di premiazione e serate di gala super mondane: questa volta i migliori look della settimana partono dall’evento più glam del reame, nel Principato di Monaco, per arrivare al red carpet nostrano dei David di Donatello.

Nel Principato monegasco sabato 24 marzo si è svolto il tradizionale Ballo della Rosa, evento voluto nel lontano 1954 dall’indimenticata Grace Kelly e diventato ormai un appuntamento immancabile per spiare le ultime tendenze degli abiti da sera. A lasciare tutti mozzafiato ci ha pensato Charlotte Casiraghi, che per l’occasione ha indossato una preziosa creazione con piume firmata Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Dalla Francia alla Italia: nella serata dedicata al cinema Made in Italy, infatti, tante le attrici italiane che si sono distinte per l’eleganza, sfoggiando meravigliosi long dress in molti casi firmati dalle più prestigiose maison di moda.

Beatrice Borromeo in Alberta Ferretti

Ha decisamente confermato i rumors che la volevano in attesa del secondogenito, senza tuttavia intaccare l’eleganza che la contraddistingue: al Ballo della Rosa Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, ha infatti indossato un meraviglioso abito nero in velluto di seta firmato Alberta Ferretti.

Charlotte Casiraghi

La notizia del suo, a quanto pare imminente, matrimonio con Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet, ha fatto ormai il giro del mondo e a confermare l’unione della coppia anche le foto scattate durante il Ballo della Rosa, dove Charlotte Casiraghi ha sfoggiato un elegantissimo long dress nero, impreziosito da una cascata di piume bianche.

Paola Cortellesi in Armani Privè

Tra le attrici più eleganti durante la serata di premiazione dei David di Donatello, c’era senza dubbio lei: il raffinato long dress nero con profonda scollatura era firmato, ça va sans dire, da Giorgio Armani.

Adria Arjona in Valentino

Si può essere sexy senza rinunciare allo stile? Se di mezzo c’è lo zampino di uno dei più grandi stilisti di sempre, decisamente sì. A dimostrarcelo è l’abito total black indossato dall’attrice portoricana alla première hollywoodiana di Pacific Rim Uprising