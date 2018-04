Long dress romantici da red carpet ma anche outfit sofisticati per il giorno: i migliori look della settimana, anche questa volta, arrivano da occasioni molto diverse. Tra le celebrities più ammirate, la bellissima Emily Ratajkowski che, in occasione dei Fashion Los Angeles Awards, ha puntato sul giallo, con un abito drappeggiato, stile peplo, firmato da Jacquemus.

Paparazzata invece a New York in (raffinati) abiti da ufficio, Amal Clooney che ha sfoggiato un cappotto Ermanno Scervino abbinato a un tubino a stampa animalier.

Le altre? Eccole nella nostra consueta selezione dei look più belli della settimana.

Emily Ratajkowski in Jacquemus

Sul red carpet dei Fashion Los Angeles Award, il grande evento di moda che premia i personaggi e gli stilisti che si sono distinti per lo stile, la supermodella e attrice americana ha scelto un abito giallo con scollatura sexy e drappeggio centrale firmato Jacquemus.

Amal Clooney in Ermanno Scervino

Paparazzata qualche giorno fa a New York, la moglie di George Clooney, indossava un cappotto double in lana mohair con collo in alpaca, della pre-collezione Ermanno Scervino Autunno-Inverno 2018/19.

Charlize Theron in Saint Laurent

In occasione del San Francisco Film Festival, l’attrice ha indossato un look firmato Anthony Vaccarello per Saint Laurent: una blusa stile camouflage e audaci shorts in pelle nera.

Naomi Watts in Attico

L’attrice ha scelto un abito di raso rosa con ricami floreali per il TriBeCa Ball dell’Accademia d’arte di New York.

Jessica Brown Findlay in Vivienne Westwood

Alla première londinese di The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, l’attrice ha incantato i presenti con una raffinata creazione in seta, dalla silhouette fluida, firmata Vivienne Westwood Couture.