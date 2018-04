I migliori look della settimana? Questa volta non potevano che arrivare dal Regno Unito, che ha catalizzato l’attenzione del mondo prima con il compleanno di Queen Elizabeth e poi con l’attesissima nascita del terzo royal baby.

Impossibile allora non citare tra le best dressed di questi ultimi giorni proprio la duchessa di Cambridge e il suo abitino post parto bon ton, omaggio alla suocera Lady D e firmato dalla stilista Jenny Packham. Nei giorni precedenti al lieto evento, è invece stata la futura cognata di Kate, Meghan Markle, a incantare i fotografi presenti al concerto in onore del compleanno della Regina, con un look elegantissimo.

Reali a parte, anche dai red carpet è arrivata qualche chicca imperdibile. Ecco allora la nostra selezione dei look migliori della settimana.

Meghan Markle in Stella Mc Cartney

In occasione del concerto tenutosi al Royal Albert Hall in onore del compleanno della Regina Elisabetta, Meghan, futura sposa del principe Harry, ha indossato un abito cappa blu in cady di Stella McCartney. Elegantissima.

Mary Elizabeth Winstead in Valentino

Sul red carpet del Tribeca Film Festival, l’attrice ha puntato su un abito molto raffinato della collezione Pre-Fall 2018 di Valentino. Una cascata di volant, trasparenze e piccoli pois bianchi per un look affascinante e attuale.

Zoe Saldana in Givenchy

A Los Angeles, alla première di Avengers: infinity war l’attrice statunitense ha stupito i presenti con un look firmato Givenchy: una reinterpretazione femminile e contemporanea del classico abbinamento top-pantaloni, grazie alla presenza del maxi fiocco.

Michelle Monaghan in Temperley London

Al Thirst Gala 2018, a Beverly Hills, ha invece attirato l’attenzione l’abito indossato da Michelle Monaghan e caratterizzato da dettagli argentati e corpetto a contrasto.

Amber Heard in Saint Laurent

La nuova fiamma di Sean Penn è apparsa al CinemaCon con un look accattivante, griffato Saint Laurent Spring, che reinterpreta perfettamente la tendenza del menswear: pantaloni slim con scintillante giacca d’argento e immancabili tacchi a spillo.