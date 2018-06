I migliori look della settimana questa volta arrivano sicuramente dal red carpet della première di Ocean’s 8 che ha visto sfilare una parata di celebrities super chic. Le interpreti del film diretto da Gary Ross, che narra la storia di un’audace banda di donne truffatrici capitanate da Sandra Bullock, hanno infatti scelto per la presentazione ufficiale, look firmati dalle più importanti maison di moda.

Tra le più eleganti di questa settimana, però, anche Meghan Markle, alla sua prima volta sul balcone di Buckingham Palace, in occasione della celebre parata Trooping The Colour, e Amal Clooney, elegantissima durante la serata in onore del marito George.

Ecco allora il riepilogo dei migliori look della settimana, sul red carpet…e non solo.

Sandra Bullock in Elie Saab Haute Couture e Sara Paulson in Prada

Alla première mondiale di Ocean’s 8, le due protagoniste puntano su look molto diversi ma entrambi molto glam: un abito da principessa, personalizzato, griffato Elie Saab per Sandra Bullock, mentre Sara Paulson sceglie un long dress fluorescente, impreziosito da frange di paillettes firmato Prada.

Cate Blanchett in Missoni

La classica stampa Missoni rivive in versione contemporanea e sparkling nell’elegante tailleur sfoggiato invece da Cate Blanchett, che, complici anche i red carpet di Cannes, è diventata una vera icona di stile.

Rihanna in Givenchy

Sul red carpet di Ocean’s 8 a New York la cantante stupisce i presenti con una sontuosa creazione Givenchy Fall 2018: spalla scoperta e balze plissettate dalla linea scultorea le hanno permesso di attirare su di lei tutti i flash dei fotografi.

Anne Hathaway in Jean Paul Gautier

Siamo abituati a vederla in look più classici mentre questa volta l’attrice ha puntato su un abito decisamente estroso della collezione Haute Couture Primavera-Estate 2018 di Jean Paul Gaultier. Stampa zebrata e motivi geometrici per un long dress audace ma decisamente glam.

Stacy Martin in Dior

Su un altro tappeto rosso, ovvero quello dell’anteprima estiva della Royal Academy of Arts alla Burlington House di Londra, l’attrice ha scelto un incantevole abito Dior caratterizzato da tessuti impalpabili e delicati ricami floreali.

Amal Clooney in Prada

A fianco del marito George Clooney, premiato con l’AFI Life Achievement Award, la bella Amal sceglie ancora una volta un look vincente con un abito Prada dalle spalle scoperte in gabardine rosa e motivo degradé, impreziosito da perle e paillettes. Magnifica.

Meghan Markle in Carolina Herrera

Alla sua prima apparizione durante la consueta parata in onore del compleanno della regina, la neo duchessa di Sussex sceglie ancora un outfit dalle tonalità neutre ma questa volta con una linea più audace che lascia scoperte le spalle. Il completo era firmato Carolina Herrera.