Portare il viaggio in casa: è l’idea della collezione estate 2018 di Ikea, che si ispira alla tendenza sempre più diffusa di trascorrere la stagione estiva in città, per scelta o per necessità. E allora, se l’arrivo della bella stagione rievoca immediatamente l’idea della partenza, di paesaggi mozzafiato e mete lontane tutte da scoprire per staccare la spina dalla vita quotidiana, ma non potete proprio fare la valigia, perché non accogliere il cambiamento in casa?

Secondo Ikea non è necessario viaggiare per essere un viaggiatore: ciò che ti rende tale è solo il modo di guardare il mondo che ti circonda, e per questo lancia la sua nuova collezione con l’hashtag #IKEASTAYCATION.

Comodi mobili da giardino, lampade a energia solare, tessuti vivaci invitano, con la loro semplicità e vivacità, a rallentare i ritmi e a vivere ogni istante della bella stagione anche in città, arredando casa come un luogo di incontro e di condivisione.

Quattro le linee da non perdere: SOMMAR 2018, un ricco assortimento di soluzioni decorative e di home furnishing caratterizzate da colori sgargianti, superfici imperfette e dettagli squisitamente moderni; SOLVINDEN, che avvolge la casa in un’atmosfera morbida ed ospitale, grazie all’illuminazione soft e naturale; SOLLERÖN, la nuova serie di divani e poltrone da esterno che unisce comfort e design; SJÄLLAND, che permette di creare in semplici e poche mosse la zona pranzo all’aperto.

Ecco, allora, 10 pezzi must have della collezione estate 2018 Ikea.

