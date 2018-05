Giallo miele per Amal Clooney al matrimonio di Meghan Markel e il principe Harry: nella giornata di sole in cui si è celebrato il Royal Wedding, tra le più belle, c’era l’avvocato londinese, moglie di George Clooney dal 2014, in abito longuette Stella McCartney in cady di seta e copricapo con veletta di Stephen Jones.

Attivista, madre di due gemelli, Amal Clooney è discreta nella vita e in pubblico, eppure è diventata in poco tempo una vera icona per il mondo della moda: che sia sui red carpet o nel palazzo di vetro dell’Onu, predilige uno stile misurato, fatto di tailleur e pencil skirt; ogni tanto osa anche uno stile casual con jeans e chiodo.

A fianco dell’attore americano, sempre più bello malgrado gli anni che avanzano, in un completo Giorgio Armani grigio chiaro e cravatta giallo canarino, ha sfoggiato un beauty look tutto da copiare: capelli sciolti, onde naturali, rossetto rosso e sopracciglia definite, un tratto di eyeliner e tanto mascara. Ecco quali prodotti make-up utilizzare (e in che modo…).

Il beauty look di Amal Clooney: l’incarnato

L’avvocatessa britannica di origini libanesi ha scelto un make-up luminoso in cui la carnagione naturalmente “biscottata” e gradevolmente compatta è messa in evidenza con grazia. Indispensabile, quindi, l’utilizzo di un primer per minimizzare il più possibile le imperfezioni e cancellare eventuali rossori.

Tra i più efficaci testati dalla redazione, Porefessional di Benefit, un balsamo leggero, trasparente e setoso che lascia la pelle liscia e levigata (57 euro circa).

Aqua Luminous Perfecting Foundation di Becca è un fondotinta leggero che sublima la pelle ma uniforma e ravviva l’incarnato. Ogni goccia dona alla pelle una luminosità delicata, che mimetizza le imperfezioni e crea un morbido effetto perfezionatore (39 euro circa).

Il correttore va applicato sopra al fondotinta per minimizzare le occhiaie: Touché Eclat di Yves Saint Laurent è una vera bacchetta magica che cattura la luce, cancellando i segni di stanchezza e le imperfezioni. Emulsione idratante e ultra-fluida, elimina le ombre dai lati del naso, agli angoli della bocca, la cavità del mento e rughe d’espressione; illumina la zona occhi, per uno sguardo riposato e radioso, e può essere applicata anche sul contorno labbra per creare labbra più piene, o sui lati del naso per dare al viso un tocco di luminosità (37 euro circa).

Per fissare la base del trucco, si passa un velo di cipria opacizzante. Il consiglio è Invisimatte Blotting Powder di Fenty Beauty by Rihanna, che elimina l’effetto lucido e minimizza i pori: dona un finish invisibile su ogni tipo di carnagione, non si deposita nei pori o nei segni di espressione e non altera il make-up neppure dopo svariate applicazioni. Inoltre, prolunga la tenuta del fondotinta (31 euro circa).

Punto focale del make-up di Amal Clooney, il blush, che scalda l’incarnato nei punti giusti e regala un tocco bonne mine: la componente rossa, infatti, serve a conferire un aspetto sano alla pelle e vitalità al viso. Per un look più chic e glamour si applica con il pennello da metà orecchio e si procede lungo l’osso zigomatico, enfatizzando il volto. Il Blush Nars si fonde perfettamente sulla pelle, depositando sugli zigomi un colore dall’intensità modulabile. La formula in polvere micronizzata presenta una texture vellutata con finish mat o iridati e con siverse nuance per sottolineare delicatamente ogni incarnato in pochi istanti (33 euro).

Il beauty look di Amal Clooney: lo sguardo

Ombretto nude, un tratto fine e ben delineato di eyeliner e un uso generoso di mascara nero sono i capisaldi di un trucco occhi che trova nelle sopracciglia ben disegnate e delineate, tipiche di una bellezza mediterranea come quella di Amal Clooney, la sua ragion d’essere.

La palette 5 Couleurs Designer di Dior, nella tonalità Amber Design, è l’ideale per replicare il suo trucco occhi. Si applica la nuance base con le dita in modo da uniformare la palpebra e assicurare una tenuta ottimale del colore. Quindi, con il pennello spesso, applicare l’ombretto chiaro al centro su tutta la palpebra mobile. L’ombretto scuro va steso per creare un contrasto cromatico nell’incavo della palpebra e nell’angolo esterno dell’occhio. Quindi, si applica l’ombretto illuminante in piccoli tocchi, con la punta della dita, sotto l’arcata sopracciliare e nell’angolo interno dell’occhio (61 euro circa).

È indispensabile sottolineare lo sguardo con un tratto di eyeliner lungo la rima ciliare inferiore e superiore con l’apposito pennello sottile. Artliner di Lancôme è un prodotto liquido che grazie alla sua punta morbida e all’alta concentrazione di pigmenti, regala un trucco intenso e una tenuta perfetta, permettendo al contempo di regolare il tratto (35 euro circa).

Dopo l’apposito piegaciglia, che apre lo sguardo e solleva l’occhio, si passa al mascara. Tanti i prodotti in commercio: Better Than Sex Waterproof di Too Faced ha uno scovolino a clessidra rilascia la formulazione a base di collagene che rende le ciglia più spesse, più lunghe e incurvate, volumizzandole al massimo (25 euro circa).

Infine, la polvere Brow Struck di Kat Von D riempie e uniforma le sopracciglia per un effetto volume e un finish naturale. Dotata di una formula ibrida 2-in-1 Base + Polvere per una migliore applicazione e durata, è waterproof a lunga tenuta (20 euro circa).

Il beauty look di Amal Clooney: le labbra

Rosso lampone irresistibilmente chic per la bocca, in delizioso contrasto con il giallo miele dell’abito: tra i preferiti di Diredonna la nuance Éblouissante del Rouge Allure di Chanel, un rossetto deciso e luminoso, dalla consistenza ultrafine e fondente, per un make-up intenso, satinato e luminoso (34 euro circa).