È uno dei sorrisi più raggianti di Hollywood, amata in ugual misura da pubblico maschile e femminile per il suo appeal da ragazza della porta accanto: Anne Hathaway, 35 anni, un figlio e un Oscar (come miglior attrice non protagonista per Les Misérables), contornata da un cast di bellissime, ha sfoggiato un beauty look ammiratissimo in occasione della première di Ocean’s 8, il film atteso in Italia il 26 luglio.

Leggi anche: Il beauty look di Jennifer Aniston | Il beauty look di Scarlett Johansson

Abito Jean Paul Gaultier Couture, gioielli Cartier, scarpe Le Silla e clutch di Jill Milan per lei: il make-up? Davvero da copiare. Non sapete da dove iniziare? Ecco i beauty tips della redazione.

Il beauty look di Anne Hathaway: l’incarnato

La Andy del Diavolo veste Prada è celebre per non amare gli eccessi, non essere ricorsa (almeno finora) a ritocchini di sorta e combattere strenuamente sui social il body shaming.

L’incarnato di pesca si ottiene con una buona base: il primer ideale? First Light Priming Filter di Becca, un primer illuminante che attenua istantaneamente i segni di stanchezza e risveglia la pelle, per un viso fresco e idratato. Il colore viola scompare al momento dell’applicazione e la sua energizzante profumazione agrumata è ideale per il primo step della routine mattutina (34 euro).

Per un risultato leggero e impalpabile è consigliato un fondotinta fluido come il Miracle Air de Teint di Lancôme, che incorpora una cipria e un agente sfumante per creare una nuova formula dalla texture liquida dall’effetto naturale (45 euro circa).

Leggero e compatto, High Precision Retouch di Giorgio Armani Beauty è un correttore ad alta precisione che nasconde le imperfezioni e assicura un incarnato perfettamente luminoso in qualsiasi momento. Grazie ai pigmenti Micro-fil e alle madreperle correttrici, mimetizza occhiaie, zone d’ombra e segni di stanchezza. Arricchito con vitamina E e agenti idratanti, distende i tratti del viso e lascia la pelle morbida, elastica e perfettamente idratata (36 euro circa).

Un velo di cipria in polvere libera è quello che serve per fissare il trucco e opacizzare eventuali eccessi di sebo. Tra le tante in commercio, la Phyto-Poudre Libre di Sisley è impalpabile e sottile.Arricchita da principi attivi di origine naturale (estratto di fiore di ibisco, estratto di tiglio ed estratto di malva), la formula mantiene l’idratazione e la morbidezza della pelle apportando una piacevole sensazione di confort per tutto il giorno (71 euro).

L’effetto bonne mine, ultra luminoso, si ottiene con il blush, applicato sulle gote e sfumato fino alle tempie, per creare un aspetto che sembri il più naturale possibile. Rosy Glow di Dior è ormai una vera e propria istituzione: reagisce all’umidità della pelle per far rinascere delicatamente il colore delle guance. Dopo l’applicazione, dona un colore fresco e luminoso che s’illumina in base al colorito di ogni donna, per un effetto bonne mine su misura che dura tutta la giornata (45 euro circa).

Il trucco occhi di Anne Hathaway

Sguardi da cerbiatto come quelli dell’attrice non necessitano particolari accorgimenti per essere valorizzati. Per lei, il make-up artist ha scelto un trucco nude, con qualche punto luce, un sottile tratto di eyeliner e una matita nera all’interno della rima superiore e inferiore dell’occhio. Indispensabile una passata di mascara, che non ecceda però nell’allungamento delle ciglia. Sopracciglia nature completano un look quasi acqua e sapone.

Tante la palette nude di ombretti a disposizione: Nars propone Erdem Fleur Fatale Eyeshadow Palette, 6 tonalità vellutate, mat e ultra pigmentate, per un colore a lunga tenuta, che non si deposita nelle pieghe della palpebra (39 euro).

Per la matita nera, meglio optare per un prodotto morbido e ipoallergenico come Cream Shaper for Eyes di Clinique, dalla formula cremosa per un contorno occhi preciso, resistente tutta la giornata. Oftalmologicamente testato (19 euro circa).

Gli eyeliner Colorful di Sephora permettono di tracciare con un solo gesto una linea di colore intensa e ultra pigmentata che, grazie alla formula waterproof, dura 24 ore (3 euro).

Sumptuous Extreme di Estée Lauder è un mascara volumizzante. L’Oversized BrushComber Extreme™ dà il tocco finale di volume, curvatura e lunghezza. Il complesso Lash Advancing Vitamin cura e rinforza le ciglia (29 euro).

Il make-up delle labbra

Per la bocca carnosa e ben disegnata di Anne Hathaway è stato scelto un rossetto cremoso color nude. Il nostro best of della settimana? Le Rouge Crayon de Couleur di Chanel, una matita “jumbo” con mina retraibile facile da girare: colori satinati, ultra-intensi e brillanti. La formula confortevole e a lunga tenuta resiste fino a 4 ore dopo la prima applicazione (34 euro).