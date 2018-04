Beyoncé regina del Coachella Festival 2018: regina di musica e di stile, che con i suoi cinque stravaganti cambi di outfit e beauty look personalizzati del direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing (che ha creato anche i look indossati dai ballerini e dai musicisti), creati in collaborazione con Marni Senafonte, lo stilista della cantante e lei stessa.

Con le sue due ore di concerto e la reunion con le Destiny’s Child, salita sul palco del festival di Coachella da “”eadliner”, artista principale della rassegna musicale del deserto californiano (la prima donna nera a avere questo onore), ha ipnotizzato l’America e – grazie alla diretta di YouTube – il mondo intero.

Leggi anche: Beyoncé, regina di Coachella 2018 | Come vestirsi per Coachella

“Crazy in Love” accompagnata da una banda di New Orleans, tante canzoni del suo album (e film) “Lemonade,” il tributo a Nina Simone e le citazioni di Malcolm X, “Deja Vu” con il marito Jay-Z, le danze con la sorella Solange Knowles, le coreografie da parata militare in giallo (il colore dei suoi fan, i seguaci dell’ape regina): questi e tanti altri i motivi per cui Queen Bey ha scritto una pagina indelebile della storia della musica dal vivo. Ecco qualche beauty tips per copiare il suo sfavillante make-up mentre si è esibita con centinaia di ballerini, in short jeans, felpa gialla e stivali Christian Louboutin.

Il beauty look di Beyoncé: incarnato

Sotto i riflettori come è stato per più di due ore, il viso della popstar è stato valorizzato al massimo con lo sculpting, una tecnica del make-up che mette in evidenza gli zigomi e diffonde in modo migliore l’effetto colorato di fard e terre abbronzanti, per ottenere un trucco naturale.

Pro Longwear Foundation di Mac è un fondotinta a lunga durata che offre sino a 15 ore di tenuta in qualsiasi condizione ambientale. Leggero e cremoso, si applica uniformemente per offrire una copertura da impalpabile a media. Anche in condizioni di caldo e umidità, controlla l’oleosità per mantenere la pelle fresca, naturale e impeccabile (34 euro circa).

La terra è indispensabile per segnare i lineamenti del viso. Il consiglio della redazione è il nuovo Diorskin Minearl Nude Bronze: la formula ricca di minerali ravviva il colorito e dona un aspetto baciato dal sole luminoso e naturale. Questa polvere solare con minerali dorati o rosati cattura la luce. Per un effetto bonne mine abbronzato naturale, va applicato con un pennello kabuki seguendo una forma a 3, dalle tempie verso gli zigomi e fin sotto al mento (44 euro circa).

Per fissare il make-up, è indicato l’uso di una cipria in polvere come la Poudre Universelle Libre de Chanel. Uniforma e opacizza la pelle, senza segnare i tratti del viso, regalando un colorito luminoso, naturalmente uniforme per tutto il giorno. Disponibile in 5 nuance (47 euro).

Il beauty look di Beyoncé: sguardo

Se volete copiare il trucco occhi della cantante, per una serata in discoteca o un party, potete utilizzare il Full Metal Shadow di Yves Saint Laurent, che garantisce una brillantezza metallica e una tenuta di 16 ore:una nuova tecnologia che incorpora una concentrazione composta per più del 30% da pigmenti e perle in una soluzione composta al 40% da acqua pura. Il risultato: una formula liquida con una brillantezza metallica cool e ultra glossy (27 euro circa).

Spesso e ben definito il tratto di eyeliner, da applicare sia sulla rima superiore che su quella inferiore. Il Tattoo Liner di Kat Von D è un prodotto liquido dalla punta flessibile e ultra sottile per un’applicazione precisa, facile e senza sforzo: intensamente pigmentato e waterproof, dura a lungo senza sbiadire né sbavare. L’applicatore a pennello è composto da 325 setole per disegnare tratti sia sottili che spessi (20 euro circa).

Altrettanto generosa deve essere l’applicazione del mascara, rigorosamente nero e waterproof. Il Mascara Volume Effet Faux Cils The Shock di YSL per ciglia smisuratamente volumizzate, allungate e incurvate al primo passaggio, regala uno sguardo intenso, penetrante e raffinatamente eccessivo per un effetto shocking (29 euro).

Il beauty look di Beyoncé: labbra

La ex Destiny Child ha labbra carnose e ben delineate. Per lei è stato sufficiente passare un rossetto corposo color nude. Da provare il Rouge G di Guerlain nella nuance più simile alla propria bocca: colore intenso e trattamento vellutato in una formula arricchita con polimeri di origine vegetale e microcristalli argentati che riflettono la luce. Jojoba e burro di mango contribuiscono a nutrire le labbra donando comfort immediato e lunga tenuta. L’acido ialuronico e la resina di guggul levigano e rimpolpano le labbra (29 euro circa).