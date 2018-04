Red carpet affollato quello allestito a New York in occasione della première del film A Quiet Place: tra le tante celebrities che hanno presenziato alla proiezione, Blake Lively, al fianco del marito Ryan Reynolds, era davvero splendente. Una silhouette invidiabile riconquistata con fatica, come lei stessa ha ammesso, dopo le due gravidanze ravvicinate: 27 chili persi in 14 mesi di allenamento regolare e costante. “10 mesi per prenderli e 14 mesi per perderli“, ha scritto su Instagram, nel gennaio 2018, sconfessando così quel “mommy makeover” così in voga tra le dive di Hollywood, capaci di tornare in forma a tempo record.

A rendere giustizia, ora, alla sua bellezza, l’abito Chanel Haute Couture, in pelle nera e tweed e completato da giacca coordinata, in cui era fasciata, impreziosito da orecchini oversize a forma di chandelier e sandali gioiello. Il beauty look? Solare, come l’attrice ha ormai abituato i suoi fan: ciglia lunghissime, pelle luminosa e una treccia alta, avvolta da un nastro luccicante. Voglia di copiare il suo make-up? Ecco quali prodotti usare e come.

Il beauty look di Blake Lively: incarnato

Ha un aspetto sano e luminoso il viso dell’attrice: niente imperfezioni e un effetto naturalmente glow. Per questo è indispensabile iniziare il make-up con un primer capace di uniformare la pelle. Il consiglio della redazione è ThePorefessional Primer di Benefit è un balsamo setoso, perfetto per ridurre la visibilità dei pori dilatati. Va applicato sulla pelle ben detersa e leggermente idratata: si picchietta delicatamente il prodotto dal centro del viso verso l’esterno (35 euro).

Double Wear Nude di Estée Lauder regala una pelle impeccabile, effetto nude. Il fondotinta fluido è leggero come l’acqua e contiene protezione solare e anti-ossidanti. Disponibile 27 tonalità (49 euro).

Per accendere le guance di una luce iridescente traslucida, è ideale l’uso del Liquid Blush di Nars, una nuova formula liquida e setosa, che non appesantisce e regala una seconda finitura della pelle naturale (33 euro).

Il beauty look di Blake Lively: sguardo

Mascara generoso, ombretto nude e sopracciglia naturali per esaltare gli occhi azzurri dell’attrice: un make-up decisamente facile da copiare se si è dotate di una forma perfetta come lei. Scintillante è una tonalità nude consigliata tra quelle disponibili delle Ombre Première di Chanel, un ombretto dalla consistenza in crema che si fonde perfettamente sulla palpebra e veste lo sguardo di un colore vibrante, facile da sfumare (32 euro).

A intensificare lo sguardo, si può passare una matita nera nella rima interna dell’occhio, sia superiore che inferiore. Cream Shaper di Clinique è una matita per occhi molto morbida, dalla tenuta resistente e oftalmologicamente testata (19 euro).

Ciglia lunghissime si ottengono con il Dior Addict It-Lash che crea istantaneamente uno sguardo da cerbiatto decisamente “fashion”. Dalla tenuta infallibile, facile da applicare e rimuovere. Per un volume extra, basta stendere il prodotto sulle ciglia con la punta dello scovolino e poi tirare dalla radice verso le estremità (35 euro).

Il beauty look di Blake Lively: labbra

Finish glossy sulla bocca non particolarmente carnosa di Blake Lively, dalla tonalità naturale. Gloss d’Enfer di Guerlain colora e modella un sorriso brillante. Disponibile in venti tonalità ultra luccicanti, più o meno coprenti e pigmentate, brillanti o naturali (18 euro).