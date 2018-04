Sempre divina Charlize Theron: la vedremo presto sul grande schermo con 22 chili in più, ma alla première di Tully, a Los Angeles ha sfoggiato un beauty look davvero da urlo. Per l’occasione ha scelto un abito lungo, nero e plissettato, con farfalle giganti, della collezione Christian Dior Autunno-Inverno 2018/19 firmata Maria Grazia Chiuri, capelli raccolti in uno chignon scomposto e orecchini pendenti di Fred Leighton.

Nella silhouette da sogno che ha sfoggiato non c’è traccia dell’aumento di peso che ha subito per interpretare la madre di tre figli del prossimo film, anche se l’attrice ha confessato a Entertainment Tonight che mangiare alimenti trasformati e zucchero l’ha gettata in depressione: “È stata durissima. Ho avuto bisogno di un anno e mezzo per tornare al mio peso. Il corpo dei 40 non è più quello dei 20…“.

Volete tentare di copiare il suo make-up? Ecco qualche beauty tips della redazione.

Il beauty look di Charlize Theron: l’incarnato

Uniforme e luminosa davvero come quella di una dea la pelle dell’attrice sudafricana. Per replicarla, un buon primer è indispensabile. Porefecting White Charcoal Mattifying Treatment Primer di Boscia è una base make-up trattante per riequilibrare la pelle e controllare l’effetto lucido, attenuando la visibilità dei pori. Si applica sulla pelle pulita e idratata. Può essere usata prima e dopo il make-up per preparare la pelle e opacizzarla (35 euro).

Dopo un correttore, per coprire occhiaie e imperfezioni, si passa al fondotinta. Nars propone il Natural Radiant Longwear Foundation, un prodotto che dura 16 ore, grazie al potere della luminosità. La sua formula resistente e impalpabile è ricca di estratti di lampone, mela e anguria, che levigano e migliorano istantaneamente l’aspetto della pelle. Disponibile in 20 tonalità (45 euro).

Effetto bonne mine? IL blush è un passaggio obbligato. È di Tom Ford il prodotto in polvere ideale per poter ottenere un incarnato fresco e ad effetto sun kisses: Sheer Cheek Duo di Tom Ford ha due tinte dalla copertura opaca se applicate a secco, con una tonalità più metallica se indossata con un pennello inumidito (80 sterline).

Per fissare il trucco, una cipria in polvere è l’ideale. Estremamente fine e leggera, Micro-fil Loose Powder di Giorgio Armani Beauty aiuta a ridurre l’aspetto lucido e a fissare il make-up, lasciando l’incarnato naturale e luminoso (49 euro circa).

Il beauty look di Charlize Theron: lo sguardo

Gli occhi verdi della star trovano nel bronzo un’esaltazione naturale. Una nuance più chiara e luminosa va applicata all’interno dell’occhio e sotto le sopracciglia, sulla palpebra fissa, per aprire lo sguardo. Mystic Eyes è la palette Les 4 Ombres de Chanel sui toni del bronzo con cui si può replicare il trucco occhi della Theron. Per un risultato luminoso e sfumato, bisogna combinare le tonalità chiare sotto l’arcata sopraccigliare e le tinte scure sulla palpebra mobile o sulla “banana” (52 euro).

Niente eyeliner né matita, ma una passata generosa di mascara allungante. Diorshow Pump ’N’ Volume regala ciglia XXL. Premendo il tubetto flessibile del mascara, la formula ultra-volumizzante si fluidifica e l’applicatore si carica di prodotto cremoso (35 euro circa).

Il beauty look di Charlize Theron: le labbra

Basta un nude cremoso per valorizzare la splendida bocca della star. Rouge Interdit di Givenchy ha pigmenti altamente riflettenti che accentuano la luminosità delle labbra. Il complesso di Senso-olio, arricchito con olio di ricino e cera d’api, dona un risultato lussuoso e intenso (31 euro circa).