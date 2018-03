Principesse e gran galà sembrano creati per far sognare e lei, Charlotte Casiraghi, malgrado priva di veri titoli nobiliari, tra le giovani aristocratiche d’Europa sembra davvero uscita da una favola. Splendida al Ballo della Rosa, l’appuntamento primaverile che dal 1954 tiene gli occhi puntati sul principato monegasco, al braccio di Dimitri Rassam, il produttore cinematografico figlio di Carole Bouquet con cui presto convolerà a nozze.

Dismessi gli abiti di Gucci, divenuti ormai d’ordinanza dopo che ne era stata eletta testimonial d’eccellenza, declinata l’opzione Chanel, malgrado stia a Karl Lagerfeld il compito di curare ogni anno il tema e l’allestimento del celebre evento di beneficenza, Charlotte ha scelto una creazione di Anthony Vaccarello per Saint Laurent della collezione Primavera-Estate 2018. Voglia di copiare il suo beauty look? Ecco con quali prodotti ci si può ispirare al suo make-up.

Il beauty look di Charlotte Casiraghi: l’incarnato

Al bando cosmetici troppo coprenti: la primogenita di Carolina Grimaldi preferisce lasciare il più possibile al naturale la sua pelle, con le sue piccole e deliziose imperfezioni, regalando al colorito un delicato effetto bonne mine. Per replicare il risultato, meglio allora abbandonare fondotinta, liquidi o in polvere, e privilegiare invece un prodotto come una CC Cream. La scelta della redazione cade sulla Tinted Moisturizer di Laura Mercier, una crema idratante dalla texture setosa e il finish leggerissimo; il colore estremamente resistente rimane vero e si indossa in modo uniforme (49 euro).

Tra i tanti illuminanti in commercio, l’Highlighting Powder di Nars, realizzato con Tecnologia Seamless Glo, ha una nuova formula, disponibile in 6 tonalità, che combina le polveri microsferiche con le perle per una maggiore rifrazione della luce senza precedenti, garantendo un effetto luminoso naturale. La texture morbida e leggera si stende facilmente per una radiosità modulabile (37 euro).

Fondamentale il blush, da usare generosamente sulle gote e sull’attaccatura dei capelli. Chanel propone Jardin de Chanel Blush Camélia Rosé, una formula in polvere dalla consistenza morbida, leggera e setosa. Per strutturare il viso facendone risaltare i volumi, si deve ombreggiare l’incavo delle guance o sottolineare le tempie, la fronte e l’ovale del viso (45 euro).

Il beauty look di Charlotte Casiraghi: lo sguardo

Basta un leggero smokey eyes sui toni del grigio e dell’oro, con un tratto delicato di eyeliner per esaltare gli occhi verdi di Charlotte. Il trucco occhi sofisticato ed elegante della nobile monegasca è facilmente replicabile con la palette 5 Couleurs di Dior in tonalità Adore. È necessario applicare la tonalità nude su tutta la palpebra mobile, in modo da aprire lo sguardo, quindi il colore più scuro lungo la rima ciliare con l’applicatore eyeliner per conferire definizione. L’ombretto va sfumato sull’intera palpebra mobile verso l’esterno con il pennello. Con la nuance più chiara si illumina sotto l’arcata sopraccigliare e nell’angolo interno in modo da intensificare il contrasto e strutturare lo sguardo (59 euro circa).

They’re Real! Push-up liner di Benefit è un rivoluzionario eyeliner dalla punta angolata AccuFlex che facilita l’applicazione e permette di disegnare un tratto preciso, ultra nero, opaco e waterproof. Basta girare la base dell’eyeliner finché non fuoriesca il gel e appoggiare la punta angolata alla base delle ciglia, seguendo la linea delle ciglia, partendo dall’angolo esterno o interno dell’occhio (14 euro circa).

Da Helena Rubinstein arriva il Mascara Lash Queen Feline Black Waterproof, che combina la formula volumizzante con un pennello separatore,, per regalare intensità, volume e lunghezza. Grazie al pennello dallo spessore generoso con setole separatrici, si riesce a dare volume alle ciglia dalla prima passata (35 euro).

Il beauty look di Charlotte Casiraghi: le labbra

Una bocca carnosa e sensuale come quella della Casiraghi non necessita di particolari attenzioni, ma se non si è dotati delle stesse labbra voluminose si può correre ai ripari con il Dior Addict Lip Maximizer: la sua formula, arricchita di collagene, contiene una combinazione di sfere marine e ialuroniche per labbra idratate, levigate, come rimpolpate, istantaneamente e giorno dopo giorno (36 euro circa).

Il nuovo Le Marc Lip Crayon di Marc Jacobs è un lipstick all’avanguardia che unisce il risultato, il comfort, la sensazione e la tenuta di un rossetto liquido con la facilità di applicazione di una matita cremosa che si fonde sulle labbra donando un finish mat dal leggero effetto metallizzato, per un make-up ultra glamour (25 euro).