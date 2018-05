Rientro dagli Stati Uniti in grande stile per Chiara Ferragni: tornata a Milano con Fedez e il piccolo Leone, la fashion blogger è sbarcata al Festival di Cannes 2018. È sulla Croisette che la neomamma ha scelto di festeggiare il suo ritorno alla mondanità, in abito Alberta Ferretti in duchesse rosa con gonna dal lungo strascico e dallo spacco vertiginoso.

Fan in delirio: le immagini sul red carpet di Sink or Swim – Le Grand Bain, film diretto da Gilles Lellouche, pubblicate su Instagram hanno ricevuto in poche ore oltre mezzo milione di like.

Leggi anche: I look più belli sulla Croisette | Il beauty look di Kristen Stewart a Cannes 71

A fine estate lei e Fedez si sposeranno e la macchina dei preparativi è già in azione da tempo, anche se data e location precise restano top secret. Le ultime indiscrezioni parlano ancora di una cerimonia a Noto, in Sicilia, in onore dei bisnonni, mentre impazza il toto-stilista, proprio come quello di Meghan Markle: chi creerà il suo abito da sposa?

Nel frattempo ecco il beauty look di Chiara Ferragni, realizzato da Manuele Mameli per Lancôme, maison di cui la it-girl è ambasciatrice da qualche mese.

Il beauty look di Chiara Ferragni: l’incarnato

Raggiante e luminosa, la carnagione chiara della influencer è messa in evidenza con un prodotto leggero e fresco come lo Skin feels good di Lancôme, un perfezionatore idratante dalla texture leggera, arricchita da ingredienti come la glicerina vegetale, l’acido ialuronico e gli estratti di semi di Moringa. La sua copertura leggera garantisce un incarnato impeccabile, naturale e luminoso (40 euro).

Per aumentare l’effetto glow, indispensabile un illuminante. Metal Crush Extreme Highlighter Anniversary di Kat Von D è un illuminante intenso dalla formula ricca di micro-cristalli riflettenti per scintillare di mille luci (28 euro circa).

Cipria in polvere per fissare a lungo il make-up: Finish Line Perfecting Coconut Setting Powder di Marc Jacobs è una polvere leggera che si applica senza lasciare tracce per un finish liscio, mat e vellutato. Arricchita con 5 diversi tipi di noce di cocco e con burro di cacao, questa polvere invisibile e cremosa fonde sulla pelle, fissando il make-up per tutto il giorno (39 euro).

Finita la base del viso con il fondotinta e la cipria, si passa il pennello morbido sul fard. Per un colorito naturale, oltre che sulle guance, applica un po’ di fard anche vicino all’attaccatura dei capelli, da entrambi i lati, sotto le sopracciglia e sul mento. Cheek Fabric di Giorgio Armani Beauty è un fard che consente di ottenere un velo di chiffon sugli zigomi ed esaltare il naturale splendore della pelle con una finitura vellutata. I pigmenti sono accuratamente selezionati e polverizzati a parte per un’eccezionale purezza del colore. Vengono poi combinati con una base trasparente, non sbiancante, che permette di ottenere sfumature ben definite (44 euro circa).

Il beauty look di Chiara Ferragni: lo sguardo

Rosa e beige per gli ombretti, che si abbinano all’abito rosa ed esaltano gli occhi blu della giovane imprenditrice italiana. Come replicare il suo trucco occhi, molto in linea con le tendenze make-up dell’estate 2018? La redazione consiglia la palette Exalt dei 5 Coleurs Dior: si applica il rosa al centro su tutta la palpebra mobile, in modo da aprire lo sguardo. Si passa, quindi, il il rosa più scuro lungo la rima ciliare con l’applicatore eyeliner per conferire definizione. Si sfuma l’ombretto sull’intera palpebra mobile verso l’esterno con il pennello. Infine, si illuminare con la nuance più chiara sotto l’arcata sopraccigliare e nell’angolo interno dell’occhi in modo da intensificare il contrasto e strutturare lo sguardo (59 euro circa).

Ciglia lunghe e ben separate si ottengono con un mascara allungante come Audacious di Nars. Disegnato con oltre 200 setole sagomate e uncini allenatori, il pennello stende in maniera uniforme il prodotto, avvolgendo le ciglia dalle radici alle punte. Separa, allunga e amplifica all’unisono. La sua punta affusolata rifinisce le estremità interne ed esterne dei tuoi sogni, ed esalta le ciglia inferiori (26 euro).

Sopracciglia perfettamente disegnate: la Palette Sourcils de Chanel contiene una pinzetta per epilare le sopracciglia, uno spazzolino per pettinarle, un duo di tinte e un pennello applicatore per colorarle e strutturare lo sguardo (46 euro).

Il beauty look di Chiara Ferragni: le labbra

Bocca color nude ma a effetto laccato ultra shine. Manuele Mameli l’ha ottenuta con L’Absolu Lacquer di Lancôme un rossetto liquido dalla formula leggera e ultra sottile. L’applicatore permette di modulare il colore e l’intensità: con tre applicazioni, infatti, si ottiene un look drammatico dal colore audace e dall’effetto brillante e super laccato (37 euro circa).