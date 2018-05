Sorridente e solare, Emilia Clarke da qualche tempo illumina i red carpet con outfit e beauty look davvero strepitosi: a Hollywood, in occasione della première cinematografica di Solo: a Star Wars Story, non è stata da meno. Abito Valentino e make-up realizzato per lei da Kate Lee, celebre make-up artist di Chanel, ha presenziato alla proiezione insieme al resto del cast.

Il film di Ron Howard, in testa anche al Box office Usa seppure con incassi inferiori alle aspettative, si è piazzato nel primo weekend sopra a Deadpool 2, che è scivolato al secondo posto con 1.003.425 euro (5.625.322 in due settimane); ha dominato anche la classifica Cinetel degli incassi del fine settimana in Italia, con 1.477.662 euro ottenuti in cinque giorni di programmazione in 837 sale (totale 1.866.600 euro).

Emilia Clarke, dal 2009 nel cast di Game of Thrones, intanto, durante la promozione del lungometraggio ha confessato in un’intervista a Vanity Fair di essere sconvolta per aver ufficialmente terminato le riprese e aver girato l’ultima scena nei panni di Daenerys Targaryen. Insomma, dopo sette stagioni e 3 nomination agli Emmy Awards come miglior attrice non protagonista in una serie tv drammatica, l’attrice britannica si congeda definitivamente dai suoi fan nel ruolo della Regina dei draghi. Ecco quali prodotti make-up usare per copiare il suo beauty look.

Il beauty look di Emilia Clarke: l’incarnato

Carnagione candida e luminosa per l’attrice britannica, che ha fatto del suo sorriso uno dei punti forti del suo appeal. Ancora giovanissima, con i suoi 32 anni, non ha bisogno di fondotinta troppo coprenti. Per ottenere un incarnato senza difetti, come il suo, è bene iniziare il make-up con un primer. Il Photo Finish Foundation Primer di Smashbox ha una miscela setosa e leggera di vitamine A & E, estratti di semi di uva e the verde: aiuta a ridurre l’aspetto di linee sottili e pori per una pelle perfetta con una finitura vellutata uniforme (49 euro).

Even Better di Clinique è un fondotinta dal finish naturale che uniforma e illumina il tono della pelle. Minerali naturali e una protezione SPF 15 aiutano la pelle a mostrarsi perfetta e luminosa per tutto il giorno (38 euro).

Per fissare il trucco e rendere l’incarnato ancora più compatto, è consigliabile l’uso di una cipria in polvere. Perfecting Loose Powder di Estée Lauder è ideale per un finish impalpabile e naturale. Va distribuita con un apposito pennello per cipria (42 euro).

Niente countoring né strobing, che appesantirebbero troppo il risultato finale, per Emilia Clarke è stato scelto invece un fresco effetto bonne mine ottenuto con un velo di blush sugli zigomi. È in edizione limitata il blush di Erdem For Nars: texture soffice e tonalità trasparente e applicabile a strati che offre un tocco finale perlescente (32 euro circa).

Il beauty look di Emilia Clarke: lo sguardo

Per il trucco occhi, giocato sulle tonalità del rosa e del nude, molto luminoso, si può usare la palette Éclat Énigmatique de Chanel, quattro ombretti naturali e brillanti: un avorio satinato, un grigio intenso, un marrone ramato e un rosso mattone (54 euro).

Indispensabile l’eyeliner, da sfumare nella rima superiore ed esterna dell’occhio. Tra le tante proposte in commercio, Diredonna consiglia Diorshow Pro Liner Waterproof che unisce la semplicità di applicazione di una matita alla fluidità e all’intensità di un eyeliner liquido e si sfuma con facilità (28 euro circa).

Come sempre, non è possibile terminare il make-up senza una passata generosa di mascara. Il Lasting Impression di Elizabeth Arden promette lunghezza eccezionale, separazione e definizione. L’esclusivo applicatore a cinque sfere cattura e avvolge tutte le ciglia, rendendole estremamente lunghe (27 euro circa).

Il beauty look di Emilia Clarke: le labbra

Bocca in primo piano, con un rossetto cremoso e brillante. Per mettere in evidenza il verde degli occhi dell’attrice, è stato scelto un rosso scuro molto luminoso. Per copiare l’effetto, si può utilizzare lo Sheer Lipstick di Gucci in tonalità Gerbera. La formula delicata regala un effetto velluto e idrata le labbra illuminandole con una finitura semi-lucida (36 euro).