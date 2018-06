Era patrocinato da Chanel l’evento di beneficenza organizzato a Malibù per la salvaguardia dell’oceano in vista del World Ocean’s Day dell’8 June: tra le più belle sul red carpet? Jennifer Aniston, che si è mostrata splendente dopo il divorzio in un beauty look luminosissimo e naturale. Archiviato dunque il matrimonio con Justin Theroux (avvistato negli ultimi tempi accanto a Selena Gomez), l’attrice californiana aveva al suo fianco Courtney Cox, la Monica di Friends, da sempre sua confidente oltre che collega.

Le due amiche, entrambe in un total look Chanel, come da dress code, saranno di nuovo insieme al matrimonio della Cox che convolerà presto a nozze con Johnny McDaid, il cantante degli Snow Patrol, gruppo musicale rock britannico. Jennifer Aniston, due divorzi alle spalle e una serie di sfortunate liason amorose, sarà la sua damigella. Alle soglie dei 50 anni – che compirà a febbraio del 2019 – la celebre Rachel di Friends è decisamente in forma.

Volete copiare il suo make-up alla cena Chanel a Malibu per il Natural Resources Defence Council? Ecco i beauty tips della redazione.

Il beauty look di Jennifer Aniston: l’incarnato

Incoronata per due volte donne più bella del mondo dalla rivista People, nel 2004 e nel 2016, Jennifer Aniston ha un viso non perfetto, una pelle matura, pur se poco intaccata dai segni del tempo, ma un incarnato ancora luminosissimo e disteso. Per questo, l’attrice non ha bisogno di particolari accorgimenti. Per un viso senza imperfezioni come il suo, è d’uopo l’utilizzo di un primer. Backlight Priming Filter di Becca è arricchito di perle filtranti luminescenti di tre diversi tipi, che donano alla formula tre diversi tocchi di luce. Attenua le imperfezioni e illumina l’incarnato (34 euro circa).

Per un effetto non coprente, che non appesantisca il volto, meglio l’utilizzo di una crema colorata al posto del fondotinta. CC Cream HD di Erborian è un trattamento illuminante che sublima l’incarnato grazie ai pigmenti incapsulati. Ha una texture leggera, formulata per adattarsi alla pelle, uniformare e ravvivare l’incarnato (39 euro circa).

Indispensabile la cipria, che fissa il trucco e lo mantiene a lungo: Translucent Loose Powder di Shiseido è una cipria trasparente dalla consistenza setosa che si stende sulla pelle come un leggero velo satin, senza creare effetto polveroso. Il pigmento ultrafine Satin Smooth Pearl dona una luminosità perlescente e diffonde la luce, esaltando qualunque tipo di carnagione (41 euro circa).

Leggero effetto bonne mine, sublimato da tocchi di luce, per aumentare la freschezza del volto. Chanel ha studiato la Palette Essentielle Été illuminante e fard in crema in un unico prodotto: due illuminanti, per sottolineare le zone del viso che catturano la luce, e un rosso acceso per far risaltare gli zigomi (60 euro).

Lo sguardo di Jen

Trucco occhi all’insegna del naturale, con colori nude e un tratto sottile di matita nera. Anche per gli ombretti, si consiglia una palette che contenga tutte le nuance necessarie. Dopo propone Eye Reviver, con ombretti neutri, universali e ultra-luminosi che aprono e illuminano lo sguardo: 1 base primer, 4 ombretti neutri, 1 liner in crema.

Monsieur Big di Lancôme è il mascara con lo scovolino di morbide setole ondulate, che racchiudono la formula per ottenere grande volume con un tocco delicato. La formula scivola facilmente sulle ciglia e le lascia perfettamente volumizzate fino a 24 ore. I suoi pigmenti ultra black donano un perfetto finish nero intenso (28 euro).

Beauty look: le labbra

Bocca nude per la ex moglie di Brad Pitt: il rossetto consigliato? Ultra Shine Lip Color di Tom Ford, che abbina alla brillantezza del gloss l’idratazione intensa di un balsamo. Impalpabile e ultra pigmentata, la sua texture assicura una tenuta a lunga durata per un finish sensuale e luminoso. Tre le nuance nude, da scegliere a seconda dei propri colori (54 euro).