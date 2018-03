È di Margot Robbie la voce di Flopsy, coniglietta di Peter Rabbit, il live-action movie sugli schermi italiani dal 22 marzo ispirato alle opere di Beatrix Potter. L’attrice australiana, sulla cresta dell’onda dopo le candidature ottenute per Tonya, ha presenziato al green carpet allestito per la première a Sydney con un tailleur Chanel (di cui è testimonial da gennaio 2018) e un make-up a tutto glitter.

Voglia di imitare la bellissima star? Armatevi di un sorriso più che splendente e annotate i beauty tips della redazione per copiare il suo look.

Il beauty look di Margot Robbie: l’incarnato

Carnagione chiara e pelle vellutata, con un flash di colore sugli zigomi ad accentuare l’effetto bonne mine che dona così tanto alla Harley Quinn di Suicide Squad.

Perfetto un fondotinta dalla formula cremosa e leggera e dalla tenuta confortevole come il Next to Nothing Powder Pressed di Mac Cosmetics. La texture soffice come seta vanta booster di micro luce che garantiscono l’aspetto di pelle salutare e radiosa. Il risultato è una luminosità naturale con una copertura modulabile da leggera a media con una finitura luminosa (28 euro).

Correttore indispensabile per eliminare borse e imperfezioni: Boi-Ing Hydrate di Benefit è un correttore idratante in stick, leggero e setoso, con un cuore colorato e un anello idratante per cancellare le zampe di gallina e occhiaie leggere con un risultato assolutamente naturale. È arricchito con estratti di Vitamina E e semi di mela (25 euro).

Per completare, un velo di Face Illuminator Indiscretion di Laura Mercier, un gel illuminante per il viso con un brillante scintillio di oro rosa perfetto per mettere in evidenza gli zigomi. La formula unica, basata su alti livelli di perle, offre un colore resistente e duraturo (38 euro).

Il beauty look di Margot Robbie: lo sguardo

Gli occhi grigio-verdi della Robbie si valorizzano ancora di più con una base dorata, su cui poi sono stati generosamente applicati dei glitter argentati.

Va sfumato in maniera sapiente con il pennello corretto il Metal Crush Eyeshadows di Kate Von D in oro metallizzato, un ombretto intensamente pigmentato e ultra coprente, che offre una texture cremosa e lunga tenuta. La sua formula è dotata della tecnologia Color-Soaked Concentrate, grazie alla quale i pigmenti della polvere vengono sottoposti a un processo ammorbidente e levigante per ottenere un finish brillante e cremoso (17 euro).

Per il tocco sparkly è indispensabile il Metallic Glitter di NYX Professional, che va applicato con un primer occhi. Disponibile in 7 varianti: la Lumi-Lite è quella più simile a quella utilizzata dall’attrice (7 euro circa).

Dopo l’uso del piegaciglia, si passa un velo di mascara allungante, che non crei grumi e non appesantisca lo sguardo. La redazione consiglia il Diorshow Iconic di Dior, che modella, allunga e incurva le ciglia in maniera naturale. Tenuta estrema e definizione spettacolare, grazie allo scovolino in elastomero, dotato di setole oblique per catturare e modellare le ciglia, una ad una (35 euro).

Il beauty look di Margot Robbie: le labbra

Solo un accento di colore delicato per le labbra. Il prodotto ad hoc? Il Rouge Coco Lip Blush di Chanel, in tonalità Tender Rose: consistenza ultra-leggera e confortevole, che non appiccica, idrata e ammorbidisce le labbra. L’idea in più è applicarne in un paio di tocchi di colori sulle guance, sorridendo per individuare bene gli zigomi e sfumando con le dita (30 euro).